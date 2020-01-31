Sorsanız Berna Laçin bir reklam yüzü.

Ne var ki sürekli, toplumsal duyarlılığın yoğunlaştığı dönemlerde sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarıyla gündemde.

Mesela, tecavüz ve taciz vakaları mı konuşuluyor?

Berna Hanım soluğu hemen Twitter'da alıyor. Sorunu, aynı ülkede beraber yaşadığı insanların dini inançlarına, geleneklerine bağlayan imalar yapıyor. Doğal olarak da insanları irrite ediyor. Eleştiriler, tepkiler yüzünden TT (en çok konuşulan) oluyor.

Sandıklar mı kuruldu?

Parti müşahitlerinden önce o çıkıyor Twitter sahnesine. Siyasilerden rol çalıyor, başlıyor amigoluğa. Toplumun bir kesiminin siyasi tercihleri üzerinde saygısızca tepinmeye...

Darbe girişimi mi var?

250 sivilin cenazesi yerdeyken, alçak darbeciler dışında herkesi suçlayan "kontrollü tweetler" ardı ardına düşüyor timeline'nımıza.

Sonra gelsin şikâyetler, soruşturmalar, kovuşturmalar...

"Ben aslında öyle demek istemedim savcı beyler, hanımlar, sayın seyirciler..."

***

Berna Laçin şimdi de 41 kişinin hayatını kaybettiğisarsıntıları sürerken sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.Öyle ki, tüketiciler, Laçin'in reklam sözleşmesi iptal edilmediği sürece ABD merkezli Procter & Gamble'ın (P&G) ürünlerini tüketmeyeceklerini ilan ediyorlar. Boykot kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.Basında P&G'nin Laçin'le anlaşmasını feshettiğine dair haberler çıksa da henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.Bakalım şirket "Reklamın iyisi kötü olmaz" mı diyecek? Yoksabu kez dur mu diyecek? Göreceğiz.

***

Zaten sandıkta zararda olan muhalefet ise Berna Laçin konusunda her türlü maliyeti göze almış görünüyor.Laçin'in birsöylüyorlar.Buna karşın tüketicilerin aynı hakkı kullanıp gösterdikleri demokratik tepkiyi,şeklinde yaftalıyorlar.Ne âlâ iş değil mi?Evet evet, kendi görüşlerini tekrar etmeyen gazeteciler, ünlüler işlerinden kovuluncademekten çekinmeyenler... CHP'li belediyelerin kapı önüne koyduğu emekçiler içindiye peşin satanlar bunlar.Dün de ülkenin Komünist Partisi'nin yayın organında şöyle bir "vardı:"P&G firması Berna Laçin ile sözleşmesini iptal etti: İşte'in ürünleri!"Şu" ne olduğunu da anlatsalar keşke...Dediğim gibi, hâlâ P&G Laçin'le ilgili son kararını açıklamış değil. Eğer ABD'li şirket Laçin'le devam kararı alırsa bu durumda komünistlerimiz şöyle mi diyecekler:Bu arada, işiyle tanındığı, sevildiği günlerdeBerna Hanım'ın programına niçinismini koyduğunuşimdi daha iyi anlıyorum.Maşallah çok öngörülüymüş.