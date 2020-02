Herkes Avrupa Parlamentosu'nda kâğıttan yapılmış Türk bayrağını yırtan Yunanlı vekil Loannis Lagos'u konuşuyor.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi olan Bağımsız AP Milletvekili Lagos bildiğiniz, düz bir faşist.

Hatta 2013'te politik nedenlerle işlenen bir cinayette azmettirici olduğu iddiasıyla hapis yatmış. Kıbrıslı bir Türkü öldüren, canlı yayında iki kadını döven, sokaklarda Suriyeli kovalayan, rakip partilerden vekillerin yüzüne kızgın su atan kriminal dava arkadaşları gibi.

Zaten bayrağımızı yırttığı toplantıda da Lagos'un hedefinde yalnızca Türkiye değil, tüm "yabancılar" vardı:

"Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak? Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor!" Lagos'a söylenmedik söz, gösterilmedik tepki, edilmedik küfür kalmadı sanırım. AB ve kendi ülkesi tarafından da kınandı. Hatta Kılıçdaroğlu bile kendisine posta koydu!

Muhtemelen şu an o da yarattığı bu nefret denizinde sarhoş olmuş kulaç atıyordur.

Şiddetten ve yabancı düşmanlığından beslenen her faşist gibi...

Biliyorsunuz, bizde de muadilleri var bu kafanın. Lagos gibi, Suriyelilerden ve tüm "yabancılardan" nefret eden... Tek farkları yaktıkları, yırttıkları, üzerinde tepindikleri bayrak başka...

Bizdeki bu "habis ur" nasıl Türkiye'yi temsil etmiyorsa Lagos da Yunanistan değil.

Yunanistan halkı bizim akrabadan öte komşumuz.

Tıpkı Suriyeliler, Iraklılar, İranlılar gibi... Pireye kızıp bu dostluk yakılmaz.

Kaldı ki Türkiye, uluslararası arenada devlerle uğraşan koskoca bir ülke. Kongo kadar diplomasi yürütemediği için Berlin Konferansı'na davet edilmeyi başaramayan Yunanistan'la, bir faşistin belirlediği gündem üzerinden didişecek değil. Zaten ülkece fena halde sıkışmış durumdalar. Zor günlerden geçiyorlar.

Bize yakışan, Akdeniz'deki çıkarlarını komşusuyla dostane ilişkiler kurmak yerine Avrupa başkentlerine nafile şikâyet turları düzenleyerek savunacağını sanan Atina'daki acemiliğe yol göstermek...

Eskilerin dediği gibi, komşuya el vermek.

Artık, büyük Türkiye'ye yakışan budur.

***

Bayrakları bayrak yapan...



Reuters'ın haberine göre, İran'ın Humeyn kasabasındaki ülkenin en büyük bayrak fabrikası, bugünlerde ABD ve İsrail bayrağı talebini karşılamakta zorlanıyormuş.

Asmak için olmasa gerek.

Not edin bir kenara, aşk nefret ilişkisi nedir diye soran olursa hatırlatırsınız.

***

İnsanlar gariptir...



Dünya Çin'den yayılan Corona salgınının paniğini yaşarken, şimdi de başımıza Nijerya'da rastlanan "Lassa ateşi" çıktı.

Ülke genelinde 1 ayda 41 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor.

Sosyal medyada "Vahşiler, her türlü canlıyı yiyorlar sonra gelip bize bulaştırıyorlar" diye yakınanlar çoğunlukta.

Tamam, Çin'de "Masa hariç dört ayaklı her şey, gemi hariç yüzen her şey ve uçak hariç uçan her şey" yenir derler.

Ama bu bir tercih değil. Asırlar boyunca coğrafi ve demografik yapının dayattığı bir pratik, kültür.

Muhtemelen onlar da bizim gündelik pratiklerimizi anlamsız buluyorlardır.

Jim Morrisin o güzel şarkısında ne harika özetlemiş:

"İnsanlar gariptir, sen yabancıysan."