Ahmet Hakan'ın dün "helal olsun kar'şim" diyerek onure ettiği "gazeteciler" arasında Barış Yarkadaş da vardı.

Ahmet, Barış'ın özellikle, depremden daha büyük sarsıntı yaratan kayak tartışmasında "sergilediği gazeteciliğini", "hakkaniyetini" pek bir beğenmiş. Emin Çölaşan, Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil'in yanı sıra...

Partisi kendisini bir dönem daha milletvekili adayı göstermeyince hiçbir şey olmamış gibi bağımsız tarafsız gazeteci pozlarıyla aramıza dönen Barış, geçtiğimiz hafta benim de radarıma girdi.

Mesela bir TV programında "yalnızca Ekrem Bey mi kaydı canım" diye savunmaya geçmişken sarfettiği sözler nedeniyle... Kelimesi kelimesine, aktarıyorum:

"Şu an kameralar Kartepe'ye gitse... O gün deprem bölgesinde çoluğa çocuğa sarılıp ağlayan birkaç siyasetçinin Kartepe'de olacağını görecek... Şimdi isim vermeyeyim ben... Muhabir arkadaşlar araştırsın... Çünkü ispatlamam lazım... Ama biliyorum..."

Tabii ya muhabir arkadaşlar ne güne duruyor değil mi? Barış, ekrandan yüzbinlere duyurduğu kendi iddiasını da kendi kanıtlayacak değil ya!

Biz boşuna mı gazetecilik okuduk!

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Herhalde Ahmetama Barış sadece depremtartışmalarında değil, Çin'den yayılankoronovirüsle ilgilibir gazetecilik sergiledi!Bizler, "koronavirüs Türkiye'ye girdi" asparagasını ilkortaya atacak diye beklerken, Barış langadanak sahneye fırladı.diyerek koronavirüsünTürkiye'de bir hastada görüldüğünüaçıkladı!"Gazeteci Barış"ın"haberini",hatırlatmama gerek yok sanırım.

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Çok değil üç beş ay önce, henüzAhmet'e" diye çakan ancak şimdilerde nedense(!) suskunluğa gömülenÜzgünüm ama, yalnızcailan ederek Ahmet'in gözünegireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar.Ahmet'e bulaşmadan, vurun abalıya dercesinefalan yemez Ahmet... Kaçın kurası.O yese "başkaları" yemez.Bu yüzden, Barış gibi ya da Ahmet'ingibi, belli bir düzeyde "gazetecilikten" feragat etmeleri lazım.O zaman belki kendileri için, Hürriyet'te dün de bugün demuamelesi görenler gibiBir dönem "adam" sandığımız, sözüne değer verdiğimiz koca koca insanlarpeşinde tüm itibarlarını bozuk para misali harcamamışlar gibi, bugün bile aynıkamaşanlar var.Ne eziklikmiş arkadaş...