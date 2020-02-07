CNN Türk'e, Pegasus uçağının pisten çıkmasını yorumlamak için bağlanan eski bir savaş pilotunun, kazayı kanal İstanbul'a bağlaması tek kelimeyle dramatikti.

Daha kötüsü ise, bu kişinin Pegasus Havayolları'nda simülatör eğitmeni olmasıydı!

Bizler;

Pilotlarımızı, bu mantık seviyesinde biri mi yetiştiriyor?

Biz, aklını ideolojik körlüğe teslim etmiş böyle tiplerin yetiştirdiği pilotlara mı canımızı, canlarımızı emanet ediyoruz?

Vah halimize diye kara kara düşünürken, önümüze Pegasus'un Müdürü Mehmet Nane'nin açıklamaları düştü...

Ve sorunumuzun, ekrana çıkan pilotaj hatalarından daha büyük olduğunu anladık.

Nane çıkmış, şirketinin peşi sıra gelen son üç uçak kazasını izah etmek yerine medyaya görevlerini hatırlatıyordu...

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Evet, bu ülkede, Van Bahçesaray'dakiAnkara temsilcisi yapan'ler var.Ama herkes kendi hesabına konuşsun...Bu yüzden "yine" bir uçakları pistten çıkan Pegasus'a ve yöneticilerine tavsiyemcevaplamaya mecbur olduğu sorulara odaklanmaları.Mesela;Kaza gecesi pek çok uçağın teğet geçtiği piste sizin uçağınızın pilotları,Kadrolarınızın eğitimleri, deneyimleri yeterli mi?Şirketinizdeki sıkı maliyet uygulamalarının uçuş güvenliğini tehlikeye attığına dair yaygın iddialara ne diyorsunuz?Kadrolarınızın kötü hava koşullarıyla ilgili bir bilgi-deneyim eksiliği mi var?'na kiralanan helikopterin sisli havada uçurulması da dahil, son dönemde adınızın karıştığı kazalarla ilgili derli toplu bir araştırma çalışması yaptınız mı?

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Bu arada kaza ve afet gibi olağanüstü dönemlerde herkes medyayı suçluyor.Ekranlardaki deprem sonrası tartışmaların ardındanOysa bu olağanüstü durumlarda işin en zor kısımlarından birinin medya üsteniyor. Çünkü her türlü yalan dolan sosyal medyada anında yayılırken bir yandan olay yerinden bir yandan yetkililerden alacağınız doğru cevapları halka aktarmaya çalışıyorsunuz.Örneğin uçak kazasının yaşandığı çarşamba gecesivegibi "kadrolular" halkı paniğe sevk eden paylaşımlar yapıyorlardı.'ın editörleri,ile ilgili soru sormak, açıklamalarını almak için yetkilileri aradılar.Ancak,yayına bağlanma gereği bile duymadılar!Tıpkı, deprem, çığ ya da herhangi bir kriz anındagibi...Bizler yine bağlantılar ve canlı hava trafiğini yayınlayıp bilgi kirliğinin önünü elimizden geldiğince kesmeye çalıştık tabii.Yani işimizi yaptık.Ama belli ki... İşimizi iyi yaptığımız için,bizi pas geçiyorlar.Sonra da soluğu kendileri hakkında yalan haber yapmayı alışkanlık haline getiren kanallarda alıyorlar. Biz sorularımıza cevap bile alamazken,Hayır, suç bizde diye yakınmayacağım tabii ki. Gazetecilikten taviz verecek değiliz ya!