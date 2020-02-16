Ordu ve yargı başta olmak üzere devletten hâlâ temizlenmeyen kripto FETÖ'cülere dair basında yoğun uyarılar yapılıyor.

15 Temmuz gecesi darbenin bir ihtimal olarak rafa kalktığı rüyasından uyanan kamuoyu, uyanık kalmakta ısrarcı.

Peki, halk böylesine bir teyakkuz halindeyken aynı delikten bir kez daha ısırılır mı?

Kimileri, "delik aynı olsa da yılan farklı olabilir" diyorlar.

Doğrudur...

FETÖ ile aralarındaki kavga, "darbeyi kimin yapacağı" rekabetinden kaynaklanan askeri vesayet eskileri bu hayallerinden hiç vazgeçmediler.

Bu onlar için hâlâ bir ihtimal...

Bekleyenleri de var...

15 Temmuz gecesi karargâhta, kışlasında, evinde, sığınakta rüzgâr nereden eserse ona göre pozisyon almak için ölü taklidi yapanları... Kemalistler darbe yapıyor sanıp sokağa kutlamaya çıkanları, tankları alkışlayanları... Halkı darbe girişimine karşı uyarmak için sala okuyan imamları döverek FETÖ'cülerin sivil savunmasını yapanları... Darbeden türkü barda haber alıp, orkestraya DEV-GENÇ marşı çaldıran ardından da sokakta sivil katleden FETÖ'cü katillerin şerefine kadeh kaldıran CHP'li Edirne Belediye Başkanlarını unutmadık.

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Sizce FETÖ'cüler oluşan bu atmosfer hakkında ne düşünüyorlardır? Öyle ya,Zira 15 Temmuz'dan sonra tasfiye olan tabanın yanı sıra yurt dışına kaçan on binlercevar.Dönmeleri,tek umutları Erdoğan'ın birdarbeyle devrilmesi.Oyla falan olmuyor çünkü.Bu yüzden de sığındıkları yerdebuharcıyorlar...Bugünlerde de tıpkı 17/25 Aralık'ta ya da 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi... Yine küfre, iftiraya, çarpıtmaya başladılar.Ama fena deşifre oldukları için hedef küçülttüler.Şu an için ilk amaçları,oluşmasına katkı sağlamak.Malum, dışarıda...

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katkı vermektenbaşka gerçekçi bir alternatiflerleri kalmadı.Nasıl olsa yerine gelecek potansiyel siyasetçilerin hiçbirisiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'la olduğu gibi aralarında "kan davası" yok.Biri,FETÖ ile mücadelenin fitilini ateşlerkenbu işe karşı çıkıp safını açık etmiş...Diğeri, göreve geldiği günbırakacağını vaat etmiş...Öteki, 15 Temmuz gecesi PKK kartını açıp "biz de doğudan bastırırız" diyerekilan etmiş.durur mu? O da yarışa geç girmiş tay telaşıyla fırlamış,diyor.Nasıl olacakmış o iş derseniz, şöyle:15 Temmuz darbesinden sonraki YAŞ'ta bütün FETÖ'cüleri ordudan atacakmış (!)Bu "itiraf", sosyal medyada yine,şeklinde yorumlandı ve üzerine geyikler yapıldı.Ben kendisine katılıyorum ama bu kez gülmekten değil.Zira doğru söylediğini düşünüyorum.