İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu saldırı, Türkiye'nin Şam rejimine bölgedeki faaliyetlerine son vermesi için tanıdığı süre dolmadan hemen önce gerçekleşmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri de dün "Bahar Kalkanı Harekâtı"nı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı, rejim güçlerine şimdiden ağır zayiat verdirildiği açıkladı.

Bu kaçınılmaz olandı.

Zira Türkiye'nin İdlib'de geri adım atması, Kuzey Suriye'nin diğer noktalardaki varlığını da tehlikeye atardı.

Sanırım kimse, İdlib'den geri çekilmemiz halinde El Bab'da ya da Münbiç'de kalabileceğimizi söyleyemez.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumartesi günü yaptığı konuşmada bu tehlikeyi bir adım daha ileri götürerek şöyle tarif ediyordu:

"Bugün Kamışlı'da Tel Abyad'da Cerablus'da Münbiç'de El Bab'da İdlib'de vermediğimiz savaşı Allah göstermesin yarın Şırnak'ta Hatay'da Gaziantep'te Şanlıurfa'da vermek zorunda kalırız. Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir.

Suriye'de istediklerini alanlar namlularını yarın Türkiye'ye çevireceklerdir."

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Türkiye'nin egemen bir devlet olarak, kendisine yapılan saldırılara karşıgöstermesi hayati bir mesele.Bu ülkenin, ilk hamlede parça parça edilen, vatandaşlarının yarısı mülteci konumu düşürülenmuhataplarımızın kafasına kazılmalı.Çünkü sahada yoksanız diplomasi masasında da olamazsınız. En fazla Esad gibi kıyıda köşede dolaşırsınız.Ankara bu mesajı ABD'nin ültimatomuna rağmen Fırat'ın doğusuna girerek daha önce Trump'a verdi. ABD Başkanı'nın Ekim 2019'da söyledikleri bunun en net kanıtı olsa gerek:TSK'nın dünkü misillerinin ardından, 5Mart'ta Moskova'da Erdoğan'la görüşecekPutin'in de Türkiye'nin kararlığını bir kezdaha anladığından şüphe yok.

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Türkiye dışarıda bu mücadeleyi verirken içeride yıllardır "ulusalcı" takılan bazı çevreler de diken üstünde.İnternettekibir göz atın... Eskiasker dediysek,Memleketteki siyasi ekonomik sıkıntıları aşsın diye zaman zaman, dün TSK işini en iyi şekilde yapıp operasyonlar düzenlerken yine homurdanıyorlardı.Bir yandan Rusya'nın tezlerini manşet manşet yayıyor... Diğer yandan da sahada işini yapan TSK'nın komuta kademesiniakıllarınca aşağılıyorlardı.Yırtınsınlar.O günler geride kaldı.Tüm enerjisini iç siyaset kanalize edip, namlusunu düşmana değil kendilerini var eden hakla çeviren o eski generallere ulaşılamıyor.Alışacaklar.