Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. "Bütün kadınların eşit ama bazı kadınların daha eşit" kabul edildiği ülkemde, dış temsilciliklerde ve dünyada tüm samimiyetsizliğiyle kutlandı.
Kadın-erkek ilişkisinin analizini, emek sermaye çelişkisini unutmadan yapmaya gayret eden solcularımız da 8 Mart'tan sonra üstüne basa basa "Emekçi kadınlar" vurgusu yaptılar.
Muhafazakârlar arasında ise "hanım kardeşlerimiz" kalıbı rağbet gördü.
Kucaklarındaki çocuklarıyla birlikte tel örgülerin arkasında çaresiz bekleyen kadınları gaz bombasına boğan Yunanistan hükümetinin üyeleri bile kadınlara mavi boncuk ve karanfil dağıtıyorlardı dün. Tabii ki Yunan kadın siyasiler de vardı aralarında.
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Doğal olarak, medyadaki kadın konulu haberlerin ve yorumların sayısı da artmıştı 8 Mart'ta.
Mesela, 'UNDP'nin
(Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu) Türkiye'nin de aralarında olduğu 75 ülkenin verilerini inceleyerek hazırladığı ve 10 kişiden dokuzunun kadınlara kaşı önyargılı
olduğunu ortaya koyan raporunu okuduk.
Öğrendik ki, dünya erkeklerinin yüzde 91'inin, kadınların ise yüzde 86'sının kadınlar hakkında en az bir ön yargısı bulunuyormuş.
Vay anasına, ne fark ama değil mi?
Resmen erkek egemenliğin tescili
bu yüzde 5'lik fark!
Peki, "vay babasına" diyelim de sıkıcı politik doğruculuk müritleri kızmasınlar.
Hadi önyargı konusunda kadınların da kadınlara karşı boş olmadığını gösteren
ayrıntıyı görmezden geldik
diyelim.
Peki, erkeklere karşı önyargılı olan insanların oranı nedir?
Bilimsel araştırmalara göre erkeklerin yüzde 90'ı rüyalarında erkekleri görürken
, kadınların rüyalarında hemcinslerini
görme oranı yüzde 50 imiş.
Sizce bunun sebebi ne olabilir?
8 Mart'ta sinekten yağ çıkartanların ölçmeye çalıştıkları o önyargı, cinsiyetten ziyade "öteki"
ile alakalı olmasın?
İnsanlar kadın ya da erkek diye değil, ötekine "başkası"
diye önyargılı.
Bu da varoluşumuzla alakalı.
İlkokul beşinci sınıf münazaralarındaki gibi kızlar-erkekler
diye ayrılıp cinsiyet yarıştırarak çözebileceğimiz bir sorunsal olmasa gerek değil mi?
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Bu arada erkeklere de bir dünya günü tahsis edilmesini isteyen erkeklerin oranı kaçtır acaba?
Fena mı olur?
Yolda, iş yerinde elinize bir çiçek tutuşturulsa.
"Dünya Erkekler gününüz kutlu olsun"
dense...
Evet, gözümde canlandırıyorum da, fena olurmuş gerçekten?
Kalsın.
Ama yine de Ertuğrul Özkök
'ün bu konuda ne düşündüğünü merak etmiyor değilim.