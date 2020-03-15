Yeni kamusal alanımız sosyal medya herkese ifade alanı yarattığı için konvansiyonel medyanın tekelini kırdı.
Ne var ki kamu yararına ve özgürlükçü bir gelişme gibi görülen bu mecranın oluşumu, beraberinde yaygın manipülasyonu da getirdi.
Gerçek hayatta karşılığı olmayan, olamayacak gündemler, düzmece haberler, spekülasyonlar, yalanlar bu yeni platformda rahatlıkla dolaşıma sokulabiliyor.
Bu özelliği nedeniyle de toplum mühendisliğine yeni araçlarla devam eden çevreleri cezbediyor.
Gerçek hâlâ er ya da geç ortaya çıkıyor tabii. Ama ne fayda, istatistikler internette yalanın gerçekten 6 kat daha hızlı yayıldığını gösteriyor.
Ve zaten hedef enformasyon paylaşımı değil manipülasyon olduğu için de amaç farklı seviyelerde hasıl oluyor...
Kafalar karıştırılıyor, paranoyalar depreştiriliyor, güvensizlik hissi uyandırılıyor, insanlar kolektif bir deliliğin girdabına sürükleniyor.
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Sosyal medyanın bu özelliği, yaygınlaştığı geçtiğimiz 10 yılda epeyce iş gördü.
Facebook gibi kanallar üzerinden yaygınlaştırılan "Arap baharı"
, komşu coğrafyamızı Buzul Çağı
'na döndürdü. Devrilen "bağımsız diktatörlerin"
yerine gelen "atanmış diktatörler"
eskilerine rahmet okutuyorlar. Kimi ülkelerse hepten başsız kalıp daha kötü bir kaosa sürüklendiler.
Türkiye
de sosyal medya manipülasyonu son sürat devam ettiği ülkelerden.
Ne zaman olağanüstü bir durum olsa çark dönmeye
başlıyor. Önce ünsüz trollerin
sonra ünlülerinin mesaisi başlıyor. Bugünlerde de enerjilerini bir koronavirüs gündeminden alıyorlar.
Doğruluğunun kanıtlanıp kanıtlanmaması bir yana, toplumda korku ve panik yaratmak için çıplak gözle görülen düzmece iddiaları
yayıyorlar:
"İstanbul'da bilmem ne hastanesinde 50 ölü varmış ama gizleniyormuş
."
"Doktorlar konuşmamaları için tehdit ediliyormuş
. Görüntü yokmuş ama ses kaydı varmış."
Sizce, devletin yasa gereği gizli gömdüğü ajanının cenazesinde çekilen fotoların bile yayınlanabildiği bir ülkede
bir çağda, onca ölümün halktan saklanabileceğine inananların hepsi mi alık?
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Ne var ki her şeyin bir taşıma, maruz kalma kapasitesi var.
Ben son günlerde kamuoyunun manipülasyona doyma seviyesine geldiğini
gözlemliyorum.
FETÖ
trollerinin sosyal medyadaki desteğiyle beslenen siyasetçi, gazeteci kılığındaki tescilli provokatörler
her zamanki gibi işine devam ediyorlar elbette. Twitter'da yalanı yayıp daha sonra silerek işlevlerini görüyorlar.
Ancak vatandaşların çoğunluğu, İdlib
'deki provokasyonun ardından başlayan koronavirüs paniğinde, eski krizlere göre daha sağ duyulu bir tavır sergilediler.
Varoluşunu kaosa ve aşırı tepkilere borçlu olan manipülatörlere prim vermediler.
Çoğu zaman bir trolden farklı hareket etmeyen CHP
sözcülerinin bugünlerde çıkıp "bakanlıkları" tebrik etmeleri falan, esen bu aklıselim dalganın eseri.
Koronavirüs krizinde, şeffaflığın, kamu güvenliğine tehdit oluşturmadan
pekala sergilenebileceğini ortaya
kayan iktidarı da unutmamak lazım tabii.