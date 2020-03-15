Yeni kamusal alanımız sosyal medya herkese ifade alanı yarattığı için konvansiyonel medyanın tekelini kırdı.

Ne var ki kamu yararına ve özgürlükçü bir gelişme gibi görülen bu mecranın oluşumu, beraberinde yaygın manipülasyonu da getirdi.

Gerçek hayatta karşılığı olmayan, olamayacak gündemler, düzmece haberler, spekülasyonlar, yalanlar bu yeni platformda rahatlıkla dolaşıma sokulabiliyor.

Bu özelliği nedeniyle de toplum mühendisliğine yeni araçlarla devam eden çevreleri cezbediyor.

Gerçek hâlâ er ya da geç ortaya çıkıyor tabii. Ama ne fayda, istatistikler internette yalanın gerçekten 6 kat daha hızlı yayıldığını gösteriyor.

Ve zaten hedef enformasyon paylaşımı değil manipülasyon olduğu için de amaç farklı seviyelerde hasıl oluyor...

Kafalar karıştırılıyor, paranoyalar depreştiriliyor, güvensizlik hissi uyandırılıyor, insanlar kolektif bir deliliğin girdabına sürükleniyor.

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Sosyal medyanın bu özelliği, yaygınlaştığı geçtiğimiz 10 yılda epeyce iş gördü.Facebook gibi kanallar üzerinden yaygınlaştırılan, komşu coğrafyamızı'na döndürdü. Devrilenyerine geleneskilerine rahmet okutuyorlar. Kimi ülkelerse hepten başsız kalıp daha kötü bir kaosa sürüklendiler. Türkiye de sosyal medya manipülasyonu son sürat devam ettiği ülkelerden.Ne zaman olağanüstü bir durum olsabaşlıyor. Öncesonra ünlülerinin mesaisi başlıyor. Bugünlerde de enerjilerini bir koronavirüs gündeminden alıyorlar.Doğruluğunun kanıtlanıp kanıtlanmaması bir yana, toplumda korku ve panik yaratmak içinyayıyorlar:"İstanbul'da bilmem ne hastanesinde.""Doktorlar konuşmamaları için. Görüntü yokmuş amaSizce,bir çağda, onca ölümün halktan saklanabileceğine inananların

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