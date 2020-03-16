Koronavirüs paniği çığırından çıkmış durumda.

ABD'deki market kuyrukları yerini silah dükkanları önündeki izdiham görüntülerine bıraktı.

"Daha bir çok aile sevdiklerini kaybedecek" dedikten sonra cool takılıp olağanüstü tedbirlere baş vurmayacaklarını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da geri adım attı. Vaka sayısı bin 140'a, ölümler de ikiye katlanıp 21'e yükselince Johnson tedbirleri arttıracağı sözünü vermek zorunda kaldı.

Şu ana dek, krizi gelişmiş pek çok ülkeden daha iyi yöneten Türkiye'de ise daha sakin bir hava hakim.

İktidarın aldığı tedbirlere kamuoyunun da büyük oranda riayet ettiği görülüyor.

Bu aklıselimimizi muhafaza etmemiz çok hayati.

Zira bugünler gelip geçtiğinde yaralarımızı sararken kimin neyle uğraştığını mutlaka hatırlayacağız.

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Şimdiden hafızamıza kazınanlar da var.Yurt dışından gelenlere uygulanacak tedbirleri biletartışanlar mesela...bu arkadaşlar geçen gece de iş başındaydılar...Bir kısmı umreden dönen vatandaşlarla ilgili karantina tedbirleri konuşulurken hükmünü vermişti bile..."Bilimsel tedbirler ibadetlere söz konusuolunca uygulanmıyordu" vs.Bu kaçıkları ciddiye alanlarsa sabaha kadar cevaben,talep ettiler...Bu arada umreden dönenlerin karantina altına alındığı haberleri gelmişti ancak o toz dumanda unutuldu gitti.

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Koronavirüsten sakındığımız kadar, aşırılıklara müsait bu ortamdada ihmal etmemeliyiz.Bunun da tek yolu, yardımlaşmayı unutmamak, nezaketimizi kaybetmemek, kısacasıHer şer de bir hayır vardır derler.Kuşkusuz bedeller ödeyeceğiz. Ne var ki fırtına dindiğinde bir arada yaşadığımızın,farkına daha çok varmış olacağız.Ben buna inanıyorum.Yap hep beraber ya hiç birimiz.