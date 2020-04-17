CHP'li belediyelerin Sözcü gazetesi dağıtması üzerine başlayan tartışmada farklı bir noktanın üzerinde durmuştum.

Bence, Sözcü ile belediyeler arasındaki "işbirliğinin", dağıtıma kadar varmasının asıl nedeni Sözcü'nün son dönemlerde ciddi tiraj kaybı yaşıyor olması.

Yalnızca karantina sürecinden ve Sözcü'den bahsetmiyorum...

Son dönemde Sözcü'nün küçük harflisine dönüşen yılların Cumhuriyet'i gibi, parti yayınlarının hepsi aynı durumda.

15 Temmuz, Libya meselesi, sınır ötesi harekâtlar, Rusya ve ABD ile yaşanan gerginlikler ve koronavirüs derken her kritik süreçte Türkiye'ye çelme takmaya çalışan "gazetecilik" epeydir okur kaybediyor.

Çünkü artık okurları bile bu art niyetli yayıncılığın, tıpkı uyuşturucu gibi, kendilerini mutlu etmediğini aksine zehirlediğini fark ettiler... Yaşadıkları ülkeye karşı bu kadar nefretin yalnızca muhalefet refleksiyle izah edilemeyeceğini anladılar... Yalanın, dolanın, çarpıtmanın bu kadarı fazla geldi bünyelerine.

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Yukarıda alıntıladığım yazıma "Olmaz olmaz demeyin..." diyerek son vermiştim.O günden beriyönünde eleştiriler alıyorum. "Aramıza çok mesafe girdi, bir koronayla kapanmaz" diyorlar.Israrcıyım.Zira yaptığım değerlendirme yalnızca tirajlar üzerinden bir okumaya dayanmıyor.ensıkı muhalif arkadaşlarımdan bilesık sıkdinliyorum.İster "çakraları" ister "kalp gözleri" açılmış deyin, benim gözlemlediğim atmosferde bu sağduyunun varlığı her zamankine göre daha yoğun hissediliyor.Laf değil iş üretenin, siyasi hedeflere değil ortadaki somut soruna odaklanın, karamsarlık değil umut verenin,bakanın takdir edildiği bir "kriz" dönemindeyiz.Son günlerde üzerinde tartışılan Metropoll'ün anketinde de bu tezime dair ipuçları görüyorum.Araştırmaya göre,yıllar içinde engellemelere rağmen kurumsalve modern bir sağlık sistemi inşa edenCumhurbaşkanı Erdoğan'a seçmenin desteği artmış.Şubat ayındaki anketteyüzde 4,3'ü Erdoğan'ı desteklerken, mart ayında bu oranyükselmiş.Sadece CHP'lilerin değil, koronavirüs sürecinde Erdoğan'a İYİ Parti'lilerin de desteği yüzde 14 artmış.'lere çıkmış!..

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Elbette tozpembe bir tablo çizmeye falan çalışmıyorum.Bu zor günlerde bile yalandan, manipülasyondan, itibar suikastından medet uman medya ve siyaset aktörlerinin varlığını da sorgulamıyorum.Sadeceçok değerli olduğunu söylüyorum.Dolayısıyla değerli enerjimizi,hikayesinden hepimizinçıkartacağı dersler var.