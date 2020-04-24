Dün internet sitelerinde, koronavirüsle mücadelede başından beri altı çizilen sigara konusunda bir haber vardı...

Fransa'da 480 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, sigara içenlerin Covid-19 salgınından daha az etkilendiğini ortaya çıkarmış.

Academie des Sciences'ta yayınlanan araştırma, Covid-19 testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi gören 350 kişi ile tedavisi hastane dışında devam eden 130 vaka üzerinde yapılmış. Araştırmada bu kişilerin sadece yüzde 5'inin sigara içtiği tespit edilmiş.

Paris'in Pitie Salpetriere Hastanesi'nde yapılan araştırma da sigaradaki nikotinin virüsle mücadelede etkili olduğunu işaret ediyormuş. Buyur buradan yak!

Daha düne kadar bilim insanları tam tersini söylemiyorlar mıydı?

Ama bilim bu... Akademiye egemen otoriteler ne derse inanmak, kabul etmek, uygulamak zorundayız.

Maskeyse maske, izolasyonsa izolasyon...

Sakın ha sorgulamaya falan kalkmayın.

Bu kadar az bilgiyle dayatılan katı tedbirler sonucunda oluşacak küresel ekonomik durumun, katbekat fazla insanın ölümüne yol açma olasılığından falan bahsetmeyin.

"O zaman peşinen ölelim, korona asla bulaşamaz" diye espri yapmaya falan da kalkmayın.

Anında gerici olursunuz.

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Özgürlük de bir yere kadar değil mi ama...

Dünya üzerinde bilginin özgür dolaşımını sağlamak üzere yola çıktığını söyleyen Facebook dün bir kısıtlama kararı daha aldığını açıkladı.

Şirket, ABD'deki karantina karşıtı eylemlerin paylaşımını yasakladı.

Böylece Facebook, farklı bilimsel tezleri kabul etmenin kısıtlama gerektiren bir suç olduğunu kayıt altına almış oldu.

Her ciddi krizde taraf olan ve sansüre başvuran özgür sosyal medyadan hâlâ umudu olan var mı?

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100 yıl

Dün TBMM'nin açılışının yüzüncü yılını kutladık. Muhalefet karamsar bir tablo çizse de dalya diyen parlametomuz 99 yıl öncesine göre çok daha güçlü ve etkili.

"Tartışılır", "göreceli" diyenleriniz olabilir... Ama sadece, bugünkü TBMM'nin ilk yıllarının aksine serbest ve genel seçimlerle oluşturulması bile gelişmenin en net göstergesi değil mi?

Ha, "Demokrasi benim için yalnızca bir ayrıntı" diyorsanız, onu bilemeyeceğim tabii.