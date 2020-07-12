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Haberler Melih Altınok Hele bir İstanbul’daki diğer müzeleri doldurun da...
MELİH ALTINOK
12 Temmuz 2020, Pazar MELİH ALTINOK

Hele bir İstanbul’daki diğer müzeleri doldurun da...

Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden camiye çevrilmesine yalnızca dindarlardan değil toplumun geniş kesiminden destek geldi.
Çünkü mesele bu topraklardaki egemenliğimizin manevi tescili olarak da algılanıyor.
Kararın açıklandığı ilk dakikalardan itibaren sokakta ve sosyal medyada gözlenen coşku da bunun göstergesi...
Yerel ve uluslararası yasalara göre Türkiye'nin iç meselesi olan bu karara Batı'dan gelen tepkiler de...
Bazı muhalif siyasetçilerin bile, 'ın çok ince görerek aldığı sayıyı tartışmasız kabul etmelerinin nedeni de tam olarak bu hava.

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Muharrem İnce'nin "Davet gelirse Ayasofya'daki ilk namaza gidebilirim" çıkışının ise kuşkusuz sözünü ettiğimiz "rasyonelliğin" en cesur örneklerinden.
Gençler İnce'nin namaz için ezan dışında özel davet beklemesiyle kafa bulsalar da ben kendisini samimi görüyorum. Zira hatırlayacaksınız Muharrem Bey 24 Haziran'da yaptığı bir konuşmada "çok şükür 15 yaşından beri her gün cuma namazı kılıyorum" demişti. Ee, bu kadar yoğun namaz mesaisi olan bir müminin, Ayasofya'daki ilk cuma için yazılı ya da sözlü bir hatırlatma beklemesi de çok olmasa gerek.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve 'nun Ayasofya ile ilgili tweet bile atmadıkları düşünülürse Muharrem Bey'in çıkışı daha da anlam kazanıyor.
Erdoğan'ın Ayasofya kararını, 'nda ve MHP ile birlikte ayakta alkışlayan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in özrü de kayda değer:
"Bir televizyon programında Ayasofya açılır mı denildiğinde Sayın Erdoğan açmaz demiştim. Çünkü o manivelayı seçmen konsolidasyonu için elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyorum."

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Evet, sonunda düğüm çözüldü.
Ayasofya'da yıllar sonra ilk namazın Lozan'ın yıl dönümüne denk gelen 24 Temmuz'da kılınacağı açıklandı...
Hala ekranlarda ve gazete köşelerinde camilerin kapasitesinden bahsedip "Diğerleri boşken..." diye söylenenleri de @zevahirielif isimli kullanıcının tweet'iyle baş başa bırakalım:
"Abi bir sürü müze var İstanbul'da ya önce onları doldurun."

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