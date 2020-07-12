Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden camiye çevrilmesine yalnızca dindarlardan değil toplumun geniş kesiminden destek geldi.

Çünkü mesele bu topraklardaki egemenliğimizin manevi tescili olarak da algılanıyor.

Kararın açıklandığı ilk dakikalardan itibaren sokakta ve sosyal medyada gözlenen coşku da bunun göstergesi...

Yerel ve uluslararası yasalara göre Türkiye'nin iç meselesi olan bu karara Batı'dan gelen tepkiler de...

Bazı muhalif siyasetçilerin bile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ince görerek aldığı sayıyı tartışmasız kabul etmelerinin nedeni de tam olarak bu hava.

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'nin "Ayasofya'daki ilk namaza gidebilirim"çıkışının ise kuşkusuz sözünüettiğimiz "rasyonelliğin" en cesur örneklerinden.Gençler İnce'ninbeklemesiylekafa bulsalar da ben kendisini samimigörüyorum. Zira hatırlayacaksınızMuharrem Bey 24 Haziran'da yaptığıbir konuşmada "çok şükürdemişti. Ee, bu kadaryoğun namaz mesaisi olan bir müminin,Ayasofya'daki ilk cuma için yazılı ya dasözlü bir hatırlatma beklemesi de çokolmasa gerek.Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu 'nun Ayasofya ile ilgili tweet bile atmadıkları düşünülürse Muharrem Bey'in çıkışı daha da anlam kazanıyor.Erdoğan'ın Ayasofya kararını, Meclis Genel Kurulu 'nda AK Parti ve MHP ile birlikte ayakta alkışlayan'nin Genel Başkanı'in özrü de kayda değer:"Bir televizyon programında Ayasofya açılır mı denildiğinde. Çünkü o manivelayı seçmen konsolidasyonu için elinde tutar demiştim.Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum

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Evet, sonunda düğüm çözüldü.Ayasofya'da yıllar sonra ilk namazın'da kılınacağı açıklandı...Hala ekranlarda ve gazete köşelerinde camilerin kapasitesinden bahsedip "diye söylenenleri de @zevahirielif isimli kullanıcının tweet'iyle baş başa bırakalım:."