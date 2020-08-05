Koronanın, henüz uğramadığı bölgelerde görülmesini pandemide ikinci dalganın işareti sayanlar çoğunlukta. Oysa Teksas'ta vaka sayıları artarken pandemide ilk darbeyi alan New York'ta durum stabil. Bu da bize virüsün normal yayılımını sürdürdüğünü, kısacası ilk dalganın devam ettiğini gösteriyor.

İkinci dalganın işareti olarak yorumlanan vaka tablolarındaki aritmatik artışların bile görülmediği İsveç'in durumu da bu tartışmada kayda değer. Zira ilk günlerden itibaren kısmen sürü bağışıklığı modelini benimseyen İsveç, virüsle herkesten önce üstelik de maskesiz, eldivensiz, sosyal mesafesiz bir şekilde yüzleşti. Olabilecek olan oldu. Bugün ülkeden gelen veriler durumun iyiye gittiğini gösteriyor. Üstelik sadece tıbbi açıdan değil ekonomik olarak da...

Çin'den sonra koronayla karşılaşan ilk ülkelerden olan İran'dan gelen "İkinci dalga bizde başladı bile" açıklamaları ise güvenilir değil. Tahran'ın hemen ardından mecburen yeni sokak kısıtlamalarına başvurabileceklerini üzüntüyle ifade etmesinden şüphe duymamak mümkün mü?

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Türkiye 'ye gelelim.Yazla birlikte vaka sayıları binin altına düştü. Enfekte olan kişi sayısının daha fazla olabileceğini kabul etsek biledurumun kötü olmadığını gösteriyor. Hastanelerimiz de kapasitelerinin çok altında bir yoğunlukla çalışıyorlar.Sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte vakalarda aritmetik artışların yaşanacağına dair öngörüler yapılsa da bunun bir. Çünkü vaka sayısı zaten

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Biliyorum, bir yandan da ekrandan, gazetelerden, sosyal medyadanboca ediliyor üzerimize.Daha şimdiden hastanelerin dolup taştığına, vaka sayılarının patladığına dair dedikodular elden ele yayılıyor...Her şeyin daha kötü olmasına öylesine hevesliler ki, telaşları şimdiden hissediliyor.Bizleri korkutmalarına izin vermemeliyiz.Kötü olan geride kalsa da pandemi tıbbi bir mesele olmaktan çoktan çıktı. Bu korku ikliminde insanlığımızı korumak için umuda sarılmaktan başka şansımız yok.Teslim olmayın...