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MELİH ALTINOK
19 Ağustos 2020, Çarşamba MELİH ALTINOK

Trump’a niçin karşı olduklarını şimdi anlıyor musunuz?

Kasım seçimlerinde Trump'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Joe Biden'ın Türkiye'deki seçimlere müdahale vaadi herkesin yüzüne ışık tuttu.
Önce Biden'ın New York Times'ın hazırladığı The Weekly programına verdiği röportajdaki skandal ifadelerinden satır başlarını hatırlayalım:
- Bence yapmamız gereken ona (Erdoğan'a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz...
- Yaptıklarının bedelini ödemeli.
- Ama hâlâ, geçmişte yaptığım gibi, onlarla (muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbe ile değil, darbe ile değil, seçimle.
- Çok endişeliyim, çok endişeliyim. Hava sahalarımız ve onlara erişimimiz konusunda da çok endişeliyim. Bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek onun bölgedeki faaliyetlerini tecrit etmek bizim için çok çaba gerektiren bir iş. Özellikle de Doğu Akdeniz'deki petrol faaliyetleri gibi uğraşması çok uzun süren birçok diğer konu... Ama cevabım şu: Evet endişeliyim.

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Biden'ın ABD'nin Türkiye'deki darbeler ve muhalefetle kurdukları ilişkiye dair itiraf niteliğindeki bu sözleri üzerine gözlerin çevrildiği isimlerse topu rahatça taca çıkartabilecekken telaşla yine kendi kalelerine gol attılar.
Savunmaya geçip Biden'ın röportajının ortaya atılmasının zamanı manidar diye söylenmeye başladılar. Önünde henüz 3 yılı olan iktidarın erken gibi bir düşüncesinin olmadığını biliyoruz. Ayrıca eleştirilen sözlerin 8 ay önce söylenmiş olması neyi değiştirir?
Evet, Biden'ın sözlerinin, AK Parti'den ayrılan isimlerin partileşme yarışındaki motivasyonlarının kaynağı hakkında önemli ipuçları verdiği kesin. Açık edilen plana uygun şekilde "en az sekiz aydır" kesintisiz faaliyet yürütenler, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden tüm muhalefete yaptığı son "birleşik mücadele" çağrısının zamanlaması hakkında ne düşünüyorlardır dersiniz?

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Muhalefetin ve yandaş medyasının, önce 'deki FETÖ darbesine onay veren Obama'nın mirasçısı Hillary Clinton'ı şimdi ise Biden'ı neden desteklediklerinin cevabı da sanırım Trump'ın önceki gün yaptığı şu açıklamada fazlasıyla mevcut:
"Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız." Ben de aynı şeyi düşünüyorum...
En az bir dönem daha Trump inşallah!

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