Kasım seçimlerinde Trump'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Joe Biden'ın Türkiye'deki seçimlere müdahale vaadi herkesin yüzüne ışık tuttu.

Önce Biden'ın New York Times'ın hazırladığı The Weekly programına verdiği röportajdaki skandal ifadelerinden satır başlarını hatırlayalım:

- Bence yapmamız gereken ona (Erdoğan'a) karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz...

- Yaptıklarının bedelini ödemeli.

- Ama hâlâ, geçmişte yaptığım gibi, onlarla (muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbe ile değil, darbe ile değil, seçimle.

- Çok endişeliyim, çok endişeliyim. Hava sahalarımız ve onlara erişimimiz konusunda da çok endişeliyim. Bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek onun bölgedeki faaliyetlerini tecrit etmek bizim için çok çaba gerektiren bir iş. Özellikle de Doğu Akdeniz'deki petrol faaliyetleri gibi uğraşması çok uzun süren birçok diğer konu... Ama cevabım şu: Evet endişeliyim.

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Biden'ınniteliğindeki bu sözleriüzerine gözlerin çevrildiğiisimlerse topu rahatçataca çıkartabilecekken telaşlayine kendi kalelerine golattılar.Savunmaya geçip Biden'ın röportajının ortaya atılmasının zamanı manidar diye söylenmeye başladılar. Önünde henüz 3 yılı olan iktidarın erken seçim gibi bir düşüncesinin olmadığını biliyoruz. Ayrıca eleştirilen sözlerin 8 ay önce söylenmiş olması neyi değiştirir?Evet, Biden'ın sözlerinin,hakkında önemli ipuçları verdiği kesin. Açık edilen plana uygun şekilde "en az sekiz aydır" kesintisiz faaliyet yürütenler, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden tüm muhalefete yaptığı sonçağrısının zamanlaması hakkında ne düşünüyorlardır dersiniz?

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