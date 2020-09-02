Deniz Baykal'ın okyanus ötesi kaset komplosuyla devrilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP Kurultayı'nı salonda izlemiştim.

Ertesi gün, Kılıçdaroğlu salona girerken basın bölümündeki gazetecilerin sandalyelerin üzerine çıkarak müstakbel genel başkanlarını avuçları patlarcasına alkışladıklarını yazınca çarşı fena karışmıştı.

Meslek ilkeleri bir yana, koca koca adamların ikbal gördükleri bir siyasiye stadyum amigoları gibi tezahürat yapması utanç vericiydi.

Ayrıca yazılmayacak gibi de değildi. Zira yaşını başını almış Hürriyet yazarlarının ayakkabılarını çıkartarak çıktıkları sandalye üzerindeki cambazlıkları, medya aparatı olarak işlevlerinin en net resmiydi.

Tufan Türenç "Alkışladıysam alkışladım" dedi.

Dönemin Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi ise kendisini CHP yandaşı diye yaftaladığımı söyleyerek bana etmedik laf bırakmadı. Ardından birkaç ay geçtikten sonra 40 yıldır kazık çaktığı Hürriyet başyazarlığından istifa ederek CHP milletvekili adayı oldu. Kamuoyu da sandalyeye çıkıp çıkmadığının cevabını açıkça almış oldu.

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O dönemCHP kurultayıbasın locasında resmi çekilen ikiyüzlülüğüşu sözlerle değerlendiriyordu:"AK Parti'ye destek veren medya grubuna 'yandaş' medya diyorlardı. Ama şimdi iki tür medya türedi. Birisi...Biz, bu malum medya ile beraber yürümedik, yürümüyoruz ve onlara rağmen zaten Türkiye'de iktidar olduk. Bütün bu yapılanlar arasındaEvet, bunlar neydi ki? Türkiye candaşa, yoldaşa rahmet okutacak daha nice örnek görecekti...Ülkede ne kadar "muhalif" gazeteci varsa paraşütle inen yeni CHP Genel Başkanı'nın kapısında dolanıp vekil adayı, belediye başkanı, danışman, şu bu olacaktı...hiçbir şey olmamış gibi, bağımsız tarafsız gazeteci pozlarında aramıza dönecek. Dahası utanmadanetmemiş meslektaşlarınadiyecekti.

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(Tirajlar, reytingler ortada. Twitter'ın gazı olmasa yoklar) CHP yandaşı medyada gelinen son aşamayı en iyi özetleyen tartışma bugün aralarında yaşanıyor.YURT gazetesi ve YURT TV'nin sahibi olandün, kendisine sermayesini soran'a şöyle sesleniyordu:"Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu enerjikurdum, kaynağım belli. Sen Tele1'in kaynağı nedir onu açıkla...Acababu tartışma için ne düşünüyor?Busizsiniz? Ne diyorsunuz, 2000 TL maaşla televizyon sahibi olmasının hikmeti sorgulanan Merdan Yanardağ'ınnedir Tuncay Bey?Yok yok, Ergenekonculuk döneminizde KanalTürk'ün idare müdürünüz olduğu söylenenbahsetmiyorum.