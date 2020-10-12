Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump seçimlere 22 gün kala yeniden doğmuş gibi.

Gerçi Başkan "korkuyu beklerken" de fena değildi. Küreselcilerin desteklediği Demokratlar'ın ve tüm dünya basınını domine eden merkez medyanın pandemi dayatmalarına pabuç bırakmadı. Ne var ki korkuyla yüzleştikten sonra öz güveni daha da arttı.

Rakipleriyse 74 yaşında ve aşırı kilolu olan Trump'ın iki gün yatmadan koronayı atlatmasını, yetmiyormuş gibi kampanyasına kaldığı yerden devam etmesini hazmedebilmiş değiller.

Zira Trump'ın koronaya yakalanması ve ardından hastalığı ağır bir grip gibi atlatıp iki günde ayağa kalkması, seçimlerdeki en büyük kozlarını boşa çıkardı. Bütün dünyada hayatı kilitleyen izolasyon tedbirlerinin mantığındaki büyük gedikleri gözümüze soktu.

Öyle ya, onca sıkı protokole ve özene rağmen ABD Başkanı'na bile bulaşan bir virüsten bizi hangi maske, mesafe koruyabilirdi?

İkincisi ise, bunca yasağa rıza göstermemizin sebebi olan tehdidin bize anlatıldığı kadar korkunç olmadığı tescillendi. Her yakalananı feci şekilde öldüreceği anlatılan virüs, risk grubundaki bir hastayı bile yatağa düşürememişti.

Böylesine bir hastalıkla değil ABD'de bir Afrika ülkesinde bile seçmenleri korkutup seçimleri manipüle edemezdiniz değil mi?

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Ne var ki sözünü ettiğimiz, tarafların gerçekler "gün gibi" ortaya çıkınca "a tamam öyle mi" diyecekleri bilimsel bir tartışma değil...Bu yüzden kimsenin vazgeçme lüksü yok.Görüyorsunuz, denemeye üşenmiyorlar da.Rakiplerinin geçici olarak görevini bırakması için çırpınıyorlar. Trump o mitingden bu mitinge koşarken hala "" diye tartışıyorlar. Şüphelerine "bilimsel delil" olaraksa, 74 yaşında kilolu bir adamın onca merdiveni çıktıktan sonra birkaç kez öksürmesini gösteriyorlar.

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