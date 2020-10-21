İYİ Parti kimin, nerelerin tasarımıdır?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, geçtiğimiz akşam CNN Türk'te kapağını araladığı Pandora'nın kutusundan çıkan "kötülükler" eşliğinde bu soruya döneceğiz.

Ne var ki ortaya çıkan sonuç itibariyle İYİ Parti'nin Cem Uzan'ın Genç Partisi'ne benzediğini söylemeden geçemeyeceğim.

Partinin içi boş sağ popülist söylemleri, vitrinindeki sansasyonel isimler, hitap ettiği seçmenin sosyolojisi Genç Parti'yi fazlasıyla andırıyor.

Hatırlayacaksınız... Bir anda ortaya çıkan Genç Parti 2002 seçimlerinde İzmir, Eskişehir ve İzmit gibi illerde patlama yaparak yüzde 7,5 gibi bir oy oranını yakalamıştı.

Kimilerinin "Uzan kampanya sürecinde tavuk döner yerine et döner dağıtsaydı barajı kesin aşardı" dediği Genç Parti de kıyılardaki seküler milliyetçilerin oyunu MHP'den kopartmıştı.

Uzan'ın kurmayları da "Meral Akşener'in oyu 7.5 değil 17.5'tir. İYİ Parti'nin aldığı oy da Meral Akşener'indir" gibi akla ziyan açıklamalar yapan Mehmet Aslan'ları, Lütfü Türkkan'ları aratmıyordu.

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Akşener'in İYİ Partisi, 2002'deki çıkışına rağmen bir sonraki 2007 seçimlerinde eriyip giden Genç Parti gibi mi olacak, geriye "ne iyilik" kalacak, göreceğiz.

Ancak Ümit Özdağ'ın girişte bahsettiğimiz açıklamalarıyla başlayan fırtına gidişatın bu yönde olduğunu gösteriyor.

Zira Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiası öyle kolayca üstü örtülecek cinsten değil.

Kavuncu hakkındaki iddiaları, SABAH'tan Mahmut Övür'ün iki yıl önce yazdığı "Akşener'in prensi ve Enver Altaylı" isimli makalesinden ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. https://m.sabah.com.tr/yazarlar/ ovur/2018/08/31/aksenerin-prensi-veenver- altayli/amp

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İYİ Parti'nin kurucusu ve yöneticisi olmuş, halen de partide olan Özdağ'ın herkesin konuştuğu bu ciddi şüphelere şimdi sahip çıkması, dillendirmesi önemli.

Evet, Meral Akşener daha önce "FETÖ'cüler Meral Akşener'i destekliyor, mitinglerine gidiyorlar, toplantılara katılıyorlar" şeklinde açıklamalar yapan İYİ Partili Koray Aydın'ı bir "şekilde" susturmuştu.

Koray Aydın'a "İYİ Parti Eş Başkanı" diyen Özdağ ise öyle kolay kolay geri adım atacak bir siyasetçi değil.

Kaldı ki mevzu, İYİ Parti'nin kuruluşundan önce FETÖ davasında yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın kendisiyle görüştüğünü söyleyen Özdağ'ın, "Altaylı partiyi kurmayın çünkü partiyi kapatacaklar. Sokağa çıkın dedi" şeklindeki çıkışıyla tüm Millet İttifakı'nın sorununa dönüşmüş durumda.

İktidara geldiklerinde 17-25 Aralık kumpasından yargılanan, tutuklanan FETÖ'cü polis şeflerini özgür bırakmayı vaat eden Akşener dün Özdağ'a "yalancı" deyip İl Başkanı'na sahip çıktı.

"Sokağı yönetmesi" için CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Canan Kaftancıoğlu ve bugün partisinin bir kurucusu tarafından FETÖ'cülükle suçlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun yakın teşriki mesaisiyse hâlâ izaha muhtaç.

Acaba Kaftancıoğlu, FETÖ davasından içeride olan Altaylı'nın, yeğeninin partisi için bulunduğu öngörüden haberdar mıydı?

Öye ya, İYİ Parti'nin CHP ile İstanbul'daki "kontağı" olan Kavuncu ve Kaftancıoğlu'nun, İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sokak ayağında yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Hiç lafı geçmemiş olabilir mi?