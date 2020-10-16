Pandemi nedeniyle seyahate ve ticari hayata getirilen kısıtlamalar tüm dünyada ekonomileri sarstı. İngiltere gibi devler bile resesyona girdiler. Çarklar tam olarak dönmeye başladığında dünyadaki yıkımın boyutlarını daha iyi göreceğiz.

Elbette kaybeden varsa kazanan da vardır. Forbes'un en zenginler listesinde Microsoft'un kurucusu ve bugünlerde kendini aşı işlerine vakfeden Bill Gates ilk sıralarda. Tabii ki Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg de.

Çoğunluk kaybederken elde edilen bu astronomik kazançlar çok şeye işaret ediyor. En önemlisi de korona curcunasının kimler tarafından niçin köpürtüldüğüne...

Küreselleşen dünyayı bilgisayar virüsleriyle tanıştıran Bill Gates şimdi de sanal âlemde ve medyada gündelik hayattakinden daha hızlı yayılan koronanın aşısı üzerinde çalışıyor.

Sosyal medyada suyun başını tutan Zuckerberg'lerin pandemi dönemindeki önceliğiyse aşı karşıtlığıyla mücadele. Facebook'ta, Google'da, Instagram'da ya da Twitter'da aşıyla ya da izolasyon tedbirleriyle ilgili "eleştirel" görüşler açık açık sansürleniyor.

Ne âlâ dümen ama!

***

Google son olarak dünyanın farklı ülkelerindenve sağlık çalışanının imzaladığı ""nu sansürledi.Peki, bildirinin içeriğinde özgür düşünce platformu olarak pazarlanan "kutsal bilgi kaynağımızı" rahatsız eden ne var?Şiddete teşvik, nefret suçu ya da dolandırıcılık tehlikesi mi?Hayır.Sadece adı geçen metinde bilim insanları, hükümetlere koronavirüs stratejilerini değiştirme çağrısında bulunuyorlar. Covid19'a karşı uygulanan kısıtlama politikalarıyla ilgili "büyük endişe duyduklarını" ifade ediyorlar.olduğuna dikkat çekiyorlar. Ve nihayetinde de salgında zayıfların ve kırılgan kesimlerin koruma altına alınması, sağlıklı insanların ise günlük yaşamlarını sürdürmesi çağrısı yapıyorlar.Ne var bunda?Araştırmalar daha şimdidenortaya koyuyor.Bağımsız bilim insanlarının, araştırmacıların farkına vardıkları tehlikeli gidişata dikkat çekmeleri sansüre konu olacak bir suç mu?

***

Pandemide serveti eriyen zenginlerin başında ise izolasyon tedbirlerine prim vermeyen ABD Başkanı Donald Trump geliyorAma yetmez. Küreselciler bekalarının Trump'ın seçimi kaybetmesine bağlı olduğunu biliyorlar. Bu yüzden de sandıkların kurulmasına sayılı günler kala ellerindeki tüm imkânları seferber ediyorlar.Korona canavarı ilan edilen Trump'ın ifade özgürlüğüne görülmemiş şekilde engel koyan,'ın son hamlesi yuh dedirtecek cinsten.Twitter, New York Post'un. New York Post çalışanları, Twitter hesaplarının da kilitlendiğini ifade ederken, bunun dijital bir savaş olduğu yönünde paylaşımlar yapıyorlar.İşte bu yüzden 3 Kasım'daki ABD seçimleri hepimiz için hayat memat meselesi.