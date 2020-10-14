E5 ve TEM İstanbul'un göbeğinden geçen iki dev otoban. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan dünyanın en işlek yolları.

Bu yollardan geçmeyeniniz yoktur.

Bildiğiniz üzere sözünü ettiğimiz otobanların ve şehrin içinde uzanan ana caddelerin kenarlarında da çiçekler ve bitkilerden oluşan bölümler var. Bu doğal yeşil örtüler, zaten betona dönmüş olan kentteki hayatın tam içinden geçen yolları biraz olsun katlanılır kılıyor. Bir anlamda kara asfaltın yapaylığını, eğretiliğini kamufle ediyor.

Gözümüzü gönlümüzü açan bitkilerin, yolların çevresindeki havayı temizlemek, oksijen üretmek, gürültüyü emmek gibi işlevleri de var.

Gelin görün ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu "soluk" alanlarımızı kaldırmaya ve oluşan boşluğu da "renkli" bir şekilde doldurmaya karar vermiş.

Mecazen söylemiyorum...

Günlerdir harıl harıl yolların kenarlarındaki bitkileri söküyorlar. Hafriyat kamyonlarına yüklüyorlar. Ortaya çıkan çıplak duvarları da rengârenk boyuyorlar.

Bu akıl almaz iş için gösterdikleri gerekçeyse israf!

Çünkü bitkilerin bakımı çok masraflıymış. Bahsedilen senede 8.6 milyon TL... 20 milyonluk İstanbul için devede kulak. Kafanızda daha net canlanması için şöyle tarif edeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İBB bünyesindeki parklar ve bahçeler için ayrılan bütçenin sadece binde 7'si!

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Değil mi ya! Ağaç, çiçek bu.Arada bir çapalanmayı falan bekler.? Atalım bir iki kat dağa taşa, duvarlara oh mis! İçinde envaiçeşit kimyasal bulunan boyadan ucuzu mu var? Hem zaten o işi sponsor boya firması halleder.Şaka gibi gelebilir ama hiç şakaları yok...İzmir'de daha önce de yaptılar, zorlayın hafızanızı...Açılışını Kemal Kılıçdaroğlu 'nun yapacağı "Yaşar Kemal Kültür Sanat Vadisi Rekreasyon Alanı" için(Evrensel/17 Ekim 2016)

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