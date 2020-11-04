"Bunlar da nerden çıktı?" diye mi soruyorsunuz?
"Ne benzerlikleri var ki aralarındaki farkları arıyorsun" diye mi söyleniyorsunuz...
Kusura bakmayın. Bugün cevabı öyle yazının başında peşinen alamazsınız.
Biliyorum, artık dünyanın tek gündemi var. O da bu sabah (Türkiye saatiyle) sonuçlanan ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden arasındaki yarış.
Ancak okuduğunuz yazıyı salı günü gazeteye gönderdiğimiz için ABD seçimleriyle ilgili ne söylesem artık eskiye dair olacak, açıkta kalacak ve tahminin ötesine geçmeyecek.
Kaldı ki, sosyal medyanın bol tık alan dedikodu gündemi dururken, ABD seçimleri gibi dış politika yazılarıyla sık sık "sıktığımın" şahidi de sizlersiniz.
Ama illa bir tahmin yapıp çuvalladığımı görmek arzusundaysanız, peki... Geçen seçimlerde Trump'a oynayıp kazandığımı hatırlatarak sizi kırmayayım... Evet, dün Twitter'da "Hangisi kazanır" sorusuyla yaptığım ankette oy veren 6000 takipçinin yüzde 74.5'iyle aynı iyimserliğe ve hislere sahibim...
Umarım bulunduğumuz İslam coğrafyasından siyasi ve dini gerekçelerle kategorik olarak nefret eden Biden değil, herkesle olduğu gibi bizimle de ekonomik çıkar temelli ilişkiler kuran Trump kazanmıştır!
***
Dönelim başlıktaki tali gündem sorumuza.
Bildiğiniz üzere Cumhuriyetçi Trump
günde üç beş miting yapıp bana
mısınız demezken, üstelik daha yeni
koronayı atlatmışken rakibi Demokrat Biden
sığınağından çıkmadı bile. Coşkulu kalabalıklara
seslenen Trump'ın aksine bir avuç kişiye konuştuğu mitinglerde ise defalarca uyurken kameralara
yakalandı.
Başyazarımız Mehmet Barlas
'ın "esmer derili" diye tarif ettiği Kamala Harris
'in desteği seçmene yeterince renkli
gelmeyince, seçimin son haftası sahneye hem Hüseyin hem de daha esmer "Obama demokratı"
fırladı.
Görmelisiniz, ama ne performans!
Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, utanmasa TikTok'ta Biden için bir soyunmadığı kaldı.
(Yapmadı değil mi?)
Sahaya da iniyor. Trump Michigan soğuğunda dans ederken Obama
da şehre gelip kürsüye çıkıyor. Yılmıyor... Kentte kapalı bir basketbol sahası bulup çakıyor 3'lüğü
! Kaçıncı denemede bilemiyoruz tabii. Zira görüntüler, Instagram'da banttan canlı. Ayrıca Obama da bir Hollywood (Harlem değil karışmasın) starını aratmayacak kadar karizmatik ve iyi oyuncu.
Hatta tüm bunlar olup biterken, kürsü arkasında, pota altında uyuyan Biden'a seslenip uyandırmayı dahi unutmuyor.
Sanki aday Biden değil de kendisi; sanırsın seçime o girecek!
Gören de Biden daha önceki başkanlık seçiminde kendisi aday olacakken "Adayımız Kardeşim Barack Hüseyin Obama"
falan demiş sanır.
Amerikalı Demokratın dava adamı
da böyle oluyormuş demek.
***
Aranızda hâlâ, son olarak Mesut Yılmaz
'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan
'la karşılaştığı görüntülerle gündeme gelen Gül'ün Obama'dan farkını
merak eden kalmamıştır sanırım.
Hangi konularda aynı cepheye düştüklerini
de zaten görmeyen yok.
Neyse, ileride yine böyle bir uygun zaman bulursak, Abdullah Bey'in George Clooney
'le dillere destan benzerliği üzerine de yazarım belki.