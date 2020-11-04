"Bunlar da nerden çıktı?" diye mi soruyorsunuz?

"Ne benzerlikleri var ki aralarındaki farkları arıyorsun" diye mi söyleniyorsunuz...

Kusura bakmayın. Bugün cevabı öyle yazının başında peşinen alamazsınız.

Biliyorum, artık dünyanın tek gündemi var. O da bu sabah (Türkiye saatiyle) sonuçlanan ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden arasındaki yarış.

Ancak okuduğunuz yazıyı salı günü gazeteye gönderdiğimiz için ABD seçimleriyle ilgili ne söylesem artık eskiye dair olacak, açıkta kalacak ve tahminin ötesine geçmeyecek.

Kaldı ki, sosyal medyanın bol tık alan dedikodu gündemi dururken, ABD seçimleri gibi dış politika yazılarıyla sık sık "sıktığımın" şahidi de sizlersiniz.

Ama illa bir tahmin yapıp çuvalladığımı görmek arzusundaysanız, peki... Geçen seçimlerde Trump'a oynayıp kazandığımı hatırlatarak sizi kırmayayım... Evet, dün Twitter'da "Hangisi kazanır" sorusuyla yaptığım ankette oy veren 6000 takipçinin yüzde 74.5'iyle aynı iyimserliğe ve hislere sahibim...

Umarım bulunduğumuz İslam coğrafyasından siyasi ve dini gerekçelerle kategorik olarak nefret eden Biden değil, herkesle olduğu gibi bizimle de ekonomik çıkar temelli ilişkiler kuran Trump kazanmıştır!

***

Dönelim başlıktaki tali gündem sorumuza.Bildiğiniz üzeregünde üç beş miting yapıp banamısınız demezken, üstelik daha yenikoronayı atlatmışken rakibisığınağından çıkmadı bile.seslenen Trump'ın aksine bir avuç kişiye konuştuğu mitinglerde iseyakalandı.'ın "esmer derili" diye tarif ettiği'in desteği seçmene yeterincegelmeyince, seçimin son haftası sahneyefırladı.Görmelisiniz, ama ne performans!Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, utanmasa TikTok'ta(Yapmadı değil mi?)Sahaya da iniyor. Obama da şehre gelip kürsüye çıkıyor. Yılmıyor... Kentte kapalı bir basketbol sahası bulup! Kaçıncı denemede bilemiyoruz tabii. Zira görüntüler, Instagram'da banttan canlı. Ayrıca Obama da bir Hollywood (Harlem değil karışmasın) starını aratmayacak kadar karizmatik ve iyi oyuncu.Hatta tüm bunlar olup biterken, kürsü arkasında, pota altında uyuyan Biden'a seslenip uyandırmayı dahi unutmuyor.Gören de Biden daha önceki başkanlık seçiminde kendisi aday olacakkenfalan demiş sanır.da böyle oluyormuş demek.

***

Aranızda hâlâ, son olarak'ın cenazesinde'la karşılaştığı görüntülerle gündeme gelenmerak eden kalmamıştır sanırım.Hangi konulardade zaten görmeyen yok.Neyse, ileride yine böyle bir uygun zaman bulursak, Abdullah Bey'in'le dillere destan benzerliği üzerine de yazarım belki.