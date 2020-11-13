15 Temmuz askeri darbe girişiminde sokakta sergilediğimiz sivil ve demokratik direniş, dünyanın bütün halklarına örnek olacak cinstendi.

Darbe girişimi karşısında CHP'nin ikircikli tavrı ise hep tartışıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece sivil halk sokakta katledilirken, yaşananları güvenli bir evde kahvesini yudumlayıp izlemesi, yaşananlara "kurmaca" demesi hafızalarımızda.

Yalnızca o değil tabii ki...

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan gibi, insanlar tankların altında ezilirken türkü barda Dev-Genç Marşı okuyup FETÖ'cü darbecilere kadeh kaldıranları da unutmadık.

Elbette CHP'li siyasilerin bu utanç verici tavırlarının partinin tabanında da karşılığı var.

O gece halkı salalarla demokrasiye sahip çıkmaya çağıran imamları dövenleri gördük.

Sokaktan geçen tankların içindeki FETÖ'cülere balkonlardan tezahürat yapanları da...

Neticede sözünü ettiğimiz sandıkta yenemediği sivil rakiplerini indirmek için darbelere bel bağlamış bir asker-bürokrat partisi. Başbakanın ve bakanlarının asıldığı 27 Mayıs'ı yıllarca bayram olarak kutlamış bir siyasi hareket.

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Her şeye rağmen. İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi solcu Kürtleri bile ikna ettiler.Ekim Devrimi'nin yıldönümlerini atlamıyorlar. 12 Mart cuntasının astığı'in adını parklara veriyorlar... 12 Eylül'de generallerin yaşını büyütüp astığı'e ağıt yakıyorlar.Yapısı itibariyle "otoriteye itirazı" olan gençleri bu söylemle etkiliyorlar.Partide bu çelişkinin farkında olan isimler yok değil. "Solcu partisinin" darbecileri, dahası FETÖ'cü ajanları arkalayan bu tavrını telafi etmeye çalışan Özgür Özel gibi.Şu sözler, darbe gecesi Meclis'te olan Özel'e ait:."

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