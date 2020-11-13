15 Temmuz askeri darbe girişiminde sokakta sergilediğimiz sivil ve demokratik direniş, dünyanın bütün halklarına örnek olacak cinstendi.
Darbe girişimi karşısında CHP'nin ikircikli tavrı ise hep tartışıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece sivil halk sokakta katledilirken, yaşananları güvenli bir evde kahvesini yudumlayıp izlemesi, yaşananlara "kurmaca" demesi hafızalarımızda.
Yalnızca o değil tabii ki...
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan gibi, insanlar tankların altında ezilirken türkü barda Dev-Genç Marşı okuyup FETÖ'cü darbecilere kadeh kaldıranları da unutmadık.
Elbette CHP'li siyasilerin bu utanç verici tavırlarının partinin tabanında da karşılığı var.
O gece halkı salalarla demokrasiye sahip çıkmaya çağıran imamları dövenleri gördük.
Sokaktan geçen tankların içindeki FETÖ'cülere balkonlardan tezahürat yapanları da...
Neticede sözünü ettiğimiz sandıkta yenemediği sivil rakiplerini indirmek için darbelere bel bağlamış bir asker-bürokrat partisi. Başbakanın ve bakanlarının asıldığı 27 Mayıs'ı yıllarca bayram olarak kutlamış bir siyasi hareket.
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Her şeye rağmen CHP kendisini solcu olarak tarif eden bir kitleden oy alıyor
. İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi solcu Kürtleri bile ikna ettiler.
Ekim Devrimi'nin yıldönümlerini atlamıyorlar. 12 Mart cuntasının astığı Deniz Gezmiş
'in adını parklara veriyorlar... 12 Eylül'de generallerin yaşını büyütüp astığı Erdal Eren
'e ağıt yakıyorlar.
Yapısı itibariyle "otoriteye itirazı" olan gençleri bu söylemle etkiliyorlar.
Partide bu çelişkinin farkında olan isimler yok değil. "Solcu partisinin" darbecileri, dahası FETÖ'cü ajanları arkalayan bu tavrını telafi etmeye çalışan Özgür Özel
gibi.
Şu sözler, darbe gecesi Meclis'te olan Özel'e ait:
"Bu kanlı bir darbeydi, bazı yerlerde, bazı sözler duyuyoruz, 'tiyatroydu...', tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi
."
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Ne var ki geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi
'nin Resmi Gazete
'de yayımlanan bir kararı, ne yazık ki Özel'in de numara çektiğini gösterdi.
Şöyle ki, AYM 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın iptali için yapılan başvuruyu reddetmiş.
O gece ülkeye ve demokrasiye sahip çıkanların ceza almasını isteyense tescilli FETÖ'cüler, onların avukatları falan değil. CHP'li 127 vekil!
Hadi bu işe önayak olan Engin Özkoç'u falan geçin de Özgür Özel'e ne buyrulur?
15 Temmuz tartışması açılınca, o gece FETÖ'cü darbecilerin uçaklarla bombaladığı Meclis'te direnmesini örnek gösteren Özel bu işi nasıl açıklıyor?
Ya da CHP'nin bu utanç vesikasının altına imza atan 127 vekilin içindeki demokratlar, halkçılar, darbe karşıtları, yurtseverler, azıcık utanması olanlar?
Gerçi artık ne deseler boş...
Olur da asker darbeye kalkışırsa sivil halka "sakın ha direnmeyin, suç işlersiniz
" mesajı vermek için yargıya gittiklerini tarih kaydetti bir kere.
Siz söyleyin, böyle bir ayıbın telafisi olur mu "devrimciler"?