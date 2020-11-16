Medya, Türkiye'de PKK ve yasal uzantısı HDP de dahil muhalefeti desteklemeyi vaat eden Joe Biden'ın seçim zaferini ilan edince "bizimkileri" aldı bir telaş.

Okyanus ötesinin desteğiyle iktidarı alma hevesiyle sıra sıra bir adım öne çıkıyorlar.

PKK- HDP, Suriye'nin kuzeyinde, sahada Pentagon'la yaptıkları işbirliğinin yeniden başlama ihtimalinden umudunu gizlemiyor. İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi, herhangi bir ittifakta kentlerde kendilerine yine ihtiyaç duyulacağını biliyorlar.

Ana muhalefet lideri pozisyonuyla Kemal Kılıçdaroğlu da herkesten önce davrandı. Yönetmeye talip oldukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önce davranıp, Biden'ı tebrik etti.

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Ne var ki ABD desteği aslanın ağzında.

20 Ocak'ta Biden'ın koltuğa oturması halinde dizginleri yeniden ele alacak ABD müesses nizamının yola eski ittifaklarla devam edip etmeyeceği belirsiz.

Kaldı ki Kılıçdaroğlu liderliğinde tüm muhalefetin birleşmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta yenmeye yetmediğini herkes defalarca gördü.

Üstelik bu sömürge muhalefeti pozisyonuna yeni adaylar da çıktı. Geleceğini FETÖ'nün tabanında gören onlara deva olmaya çalışan partilerden bahsetmiyorum. Onlardan ancak stepne olur.

Ama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son çıkışlarıyla göz dolduruyor.

Geçenlerde Taksim Dayı İngilizcesiyle çekip yayımladığı bir videoyla Okyanus ötesinin vereceği her türlü göreve talip olduğunu açıkça ilan etti.

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İmamoğlu'nun bu açık hamlesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını merak ediyorduk.

Dün meslektaşlarımız bir toplantıda Kılıçdaroğlu'na "ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?" diye sordular.

Yanıtı kısa oldu:

"Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz!"

Keşke biraz daha açsanız Kemal Bey.

Zira 15 Temmuz'da başkan yardımcısı olan Biden ve ekibinin demokrasi güçlerinden ne anladığını, FETÖ'cü darbeciler için kullandıkları "Müttefiklerimiz tutuklandı" açıklamalarından biliyoruz.

Ne acıklı bir durum.