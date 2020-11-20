ABD'de medya Biden'ın kazandığını ilan edince tüm dünyadan "zafer" naraları işitildi.
Bizden koroya kanon yapanların kimler olduğunu biliyorsunuz...
Medyadaki "uyanıklar", Kripto Amerikancılar Biden'a bitişik nizam yürüyüş sırasında birbirlerini eziyorlar.
Biden yönetimiyle birlikte "dönüş" umutları artan firari FETÖ'cülerin tezahürat yapmaktan sesleri kısıldı.
HDP-PKK şimdi de arkasını "yoldaş" dedikleri Obama'nın üçüncü dönemini idare edecek olan Biden'a yasladı bile.
Millet İttifakı'nı "iten" lokomotif, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Biden'lı ABD'den beklentilerinin Türkiye'ye demokrasi getirmesi" olduğunu açıkladı.
Duyumlarıma göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce olarak çekip ABD'ye yolladığı "işbirliği teklifinin" tercümesi ise halen sürüyormuş.
***
Trump, yunus taklidi
yaparak çevrecilerden feministlere, ilaç firmalarından petrol şirketlerine, Hollywood'dan Cihangir'e hatta Fatih'e
kadar gönülleri fetheden köpek balıklarına
hâlâ direniyor. Her gün sosyal medya hesabı üzerinden "seçimlerin çalındığını" söylüyor. Deliller paylaşıyor.
Koltuğu rakibi Biden'a terk edeceği, kimilerine göre "büyük reset sonrası ilk gün
" olan 20 Ocak'a kadar direnecek gibi duruyor.
Ne var ki iş işten geçti.
Hatta Biden kazanınca otomatikman zafer ilan eden küresel cephenin önde gideni Fransa Cumhurbaşkanı Macron gülümseyen maskesini çıkardı
bile. Yeni sürecin ne kadar özgür, demokratik ve elbette ekolojik olacağının göstergesi "reformlara" soyundu.
Solcu Macron
'un "her şey çok güzel olacak
" diyerek Meclis'in onayına sunduğu
yeni güvenlik yasasına bir bakalım:
"Polis veya jandarmalara fiziki veya psikolojik zarar verme amacı veya niyeti taşıyan video veya fotoğrafları yayınlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası
..."
Fransız halkının günlerdir sokakta polis
dayağı eşliğinde protesto ettiği yasa teklifinin
tercümesi net:
"Lütfen maskenizi takın, cep telefonlarınızın kameralarını kapatın.
Polis devletinin tadını çıkartın
!"
Hem zaten pandemi var. Polis bir vatandaşı döverken
kameraya çekeceksin de eline ne geçecek? Doktorlar ölürken
özgürlük, demokrasi falan diye tutturulacak zaman değil.
Kahramanlık yapılacak zaman hiç değil!
***
Dünyanın yeni 9/11'i
hayırlı olsun.
Eskisine "uçaklımuçaklı İslami terör
" prodüksiyonuyla ikna olmuştuk yeni paradigmaya pandemi sebebiyle güle oynaya
, gökkuşağı renklerine bürünerek
alkış tutuyoruz.