Sağda solda 2023 için hâlâ aradığı gazı bulamayan bir öyle bir böyle muhalefet ve yandaş basın yine hacıyatmaz gibi sallanıyor.

Sabah uyanıp hayatın durulması, kesintisiz sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi için iktidarı sıkıştırıyorlar...

Öğlen, her icraatına ölümüne muhalefet ettikleri hükümetin aldığı kısıtlama kararlarına "Yetmez ama evet, daha daha" diye tezahürat yapıyorlar.

Akşamüzeri de mevcut kısıtlamalarla bile iflahı gevreyen esnafın dükkânına gidip "Peki kiranızı, çalışanlarınızın maaşlarını kim ödeyecek şimdi" diye soruyorlar.

Soruyorlar ama cevapları da hazır. Kendi yağında kavrulmaya çalışan evin asalak oğlu gibi "Devlet ödesin, işi ne" diye söyleniyorlar.

Yeryüzünde kaç devletin böyle bir gücü var? Olanlar bile niçin bu yükümlülüğün altına giremiyorlar? Mevzubahis değil elbette.

Nasıl olsa, Aziz Nesin'in Zübük karakterine nal toplatanların, taşra siyasetçisi derinliğinden fazlasına ihtiyacı yok.

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Kaldı ki pandemi sürecinde açıklanan milyarlık destek paketleriyle nereye kadar yürüneceği anlaşıldı.Eğer, baştaveolmak üzere bazı sektörlereyeni destekler verilecekse, pandemiyüküyle sıkışan her devlet gibi Türkiye 'nin de yeni kaynağa ihtiyacıolacak.Bunun da tek yolu, Türkiye'ye dışarıdan yatırımın ve paranın gelmesi.Küresel izolasyon koşullarında üretim yapmak, istihdam sağlamak, sosyal devleti geliştirmek için başka iktisadi çözüm bilen varsa söylesin.Görüyorsunuz işte...geçen gün'yi kabul etti. İki ülke arasındaimzalandı.Yıllardır "diye iktidarı eleştiren muhalefetve yandaş kalemler, bu kez de "" diye kazan kaldırıyorlar.

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