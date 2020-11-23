Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yine formundaydı. İl başkanları toplantısında enerjik, coşkulu ve net mesajlar içeren bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündemin ana maddeleri haline gelen iki konu üzerine kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

Birincisi, Cumhurbaşkanı'nın hukuk ve ekonomi reformuyla ilgili sözleri üzerine başlayan tartışmaydı.

Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesi arzusunu açıklayan Bülent Arınç'ın ismini vermedi. Ancak Arınç'ın kimilerince iktidara mal edilmeye çalışılan çıkışıyla uzaktan yakından ilişkilerinin olamayacağını açıkça ortaya koydu.

Hukuk reformu gündeminin, ünlü mahkûmlara af tartışmasına indirgenmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Reform perspektifinin, mağdurların haklarını ihlal edecek bir çizgide asla olmayacağının garantisini verdi.

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Cumhurbaşkanı'nın bu net tavrı üzerine dün sosyal medyada, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç'ın istifa etmesi gerektiği yönünde yoğun bir talep vardı.Peşinen söyleyeyim, kendilerine katılmıyorum! Bülent Arınç yerinde kalmalı. Zira her defasında kamuoyunun tepkisini çeken talepleri sahiplenereksağlıyor.Hem, Bülent Bey'in pişman olmadan önce savunmak için cübbe giymeye niyet ettiğiöğrenmiş oluyoruz.Ayrıca ajitasyonla kafası karıştırılan insanlar, otomatikmanTıpkıtersine doğru yürüdükleri gibi.Ben de gündemdeki tartışmalara dair aldığım tavırdan emin olmak için çoğu zaman böyle yapıyorum. Bir burjuva olarak ölmeyi arzuladığını söyleyen ancak şimdiden medyanın Arınç'ına dönüşen Ertuğrul Özkök 'ler ne diyorsa tersini yapıyorum.Şöyle bir geriye gidip düşünüyorum da... Bu yöntemin çalışmadığı tek bir gündem bile hatırlamıyorum.

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