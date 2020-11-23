Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yine formundaydı. İl başkanları toplantısında enerjik, coşkulu ve net mesajlar içeren bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündemin ana maddeleri haline gelen iki konu üzerine kafalardaki soru işaretlerini giderdi.
Birincisi, Cumhurbaşkanı'nın hukuk ve ekonomi reformuyla ilgili sözleri üzerine başlayan tartışmaydı.
Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesi arzusunu açıklayan Bülent Arınç'ın ismini vermedi. Ancak Arınç'ın kimilerince iktidara mal edilmeye çalışılan çıkışıyla uzaktan yakından ilişkilerinin olamayacağını açıkça ortaya koydu.
Hukuk reformu gündeminin, ünlü mahkûmlara af tartışmasına indirgenmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Reform perspektifinin, mağdurların haklarını ihlal edecek bir çizgide asla olmayacağının garantisini verdi.
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Cumhurbaşkanı'nın bu net tavrı üzerine dün sosyal medyada, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç'ın istifa etmesi gerektiği yönünde yoğun bir talep vardı.
Peşinen söyleyeyim, kendilerine katılmıyorum!
Bülent Arınç
yerinde kalmalı. Zira her defasında kamuoyunun tepkisini çeken talepleri sahiplenerek farkında olmadan tartışmalı konularda netleşme
sağlıyor.
Hem, Bülent Bey'in pişman olmadan önce savunmak için cübbe giymeye niyet ettiği malum çevrelerin öncelikli hedeflerini
öğrenmiş oluyoruz.
Ayrıca ajitasyonla kafası karıştırılan insanlar, otomatikman Arınç'ın işaret ettiği istikametin tersine yönelerek yollarını buluyorlar.
Tıpkı Arınç'ın medyadaki muadillerinin uyanıklıklarını kerteriz alıp
tersine doğru yürüdükleri gibi.
Ben de gündemdeki tartışmalara dair aldığım tavırdan emin olmak için çoğu zaman böyle yapıyorum. Bir burjuva olarak ölmeyi arzuladığını söyleyen ancak şimdiden medyanın Arınç'ına dönüşen Ertuğrul Özkök
'ler ne diyorsa tersini yapıyorum.
Şöyle bir geriye gidip düşünüyorum da... Bu yöntemin çalışmadığı tek bir gündem bile hatırlamıyorum.
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Gelelim Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında dikkatimi çeken ikinci vurguya...
Erdoğan'ın hukuk ve ekonomi reformunu ilişkilendirdiği Avrupa Birliği perspektifiyle
ilgili sözleri de yine bir "eksen" tartışması yaratmıştı.
Kimileri bu sözlerin Türkiye'nin Batı ile çıkarlarının çeliştiği noktalardaki (Doğu Akdeniz
, Libya, Suriye) ileri adımlardan taviz anlamına geldiğini iddia etti.
Kimileriyse Türkiye'nin AB ile ilişkilerini düzeltmesi için, Gezi çadırlarına asılan ültimatomlardan hallice şartlar sıraladı. Mahkemeler falancayı salsın, faizler şöyle olsun vs.
Bu aşırı yorumlarla estirilen dalgada sörf yapmaya kalkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
gibi, düşüp geçmiş
kariyerini sakatlayanlar bile oldu. "Kapalı Maraş'ın
açılmasına karşı olduklarını" açıklayan eski büyükelçilerimizden
Çeviköz, Batı'ya taahhütte
bulunmayı
da ihmal etmedi. Brüksel'in, Biden'lı ABD'nin işi ehline yani kendilerine vermeleri halinde
S-400'leri sökeceklerinin garantisini verdi.
Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında, Türkiye'nin ihtilaf yaratan bölgesel iddialarının altını kalınca çizerek
Avrupa güzergâhının teslimiyet yolu olmadığını açıkça ortaya koydu.
Yine eşeğe oynayanları hüsrana uğrattı.