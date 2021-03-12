Mavi Vatan'ın derinliklerine doğru seyahatimizin bugünkü durağı Siirt.

Kente muazzam manzaralı Eruh yolu üzerinden gitmeyi tercih ettim. Şırnak-Siirt arasındaki dağların arasından uzanan topu topu 100 kilometrelik yol 2.5 saat sürdü. Bunun tek sebebi, ancak tek aracın sığabildiği dar geçitler değil. İnsan şahit olduğu manzarayı kaydetmeden duramıyor. Bu yüzden de sık sık fotoğraf molası verme ihtiyacı hissediyorsunuz.

Dağ yolunun ardından indiğim Siirt'in sokakları cıvıl cıvıl. İnsanlar meydanlarda, çay bahçelerinde temiz havanın ve güneşin tadını çıkarıyorlar.







Ben de şehrin sokaklarındaki vatandaşlara Siirt'in düşük riskli mavi illerimiz arasında olmasının sebebini sordum.

Açık havada maske gibi izolasyon tedbirlerine yasalar gereği uyduklarını söyleyen Şırnaklılar, bugünkü olumlu tablonun sebebini kentin büyük kısmının koronaya yakalanmış olmasına bağlıyorlar.

Pandeminin ilk aylarında, özellikle de yazın kentteki vakalar tavan yapmış. Hastaneler dolmuş.

Şırnak esnafından Sinan Amcalar, "Yazın Siirt'te hasta olmayan kalmadı. Herkes atlattı" diyor. Seydan Işıktaş da 96 yaşındaki annesinin koronaya yakalandığını, atlattığını ve bugün sağlığının gayet iyi olduğunu anlatıyor.

330 bin nüfuslu Siirt'teki toplam vaka sayısı 7!

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BÜRYAN MUCİZESİ



Siirtliler koronayı yenmelerine yardımcı olan unsurlar arasında doğal beslenmelerini de sayıyorlar.

En önemli sırları da büryan kebabı. Siirtliler büryanla kahvaltı ediyorlar. Sabah 5-6 saatlerinde büryan lokantalarının önünde kuyruklar oluşuyor. En geç 11'e kadar da kentteki büryanlar tüketiliyor.







Ancak pandemi gelenekleri de etkilemiş. Artık öğle saat ikiye kadar büryan servisi yapan lokantalar da var. Sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle de büryan dükkânları dolup taşmaya başlamış.

Ben de Siirt'te Murat Usta'nın elinden büryanı tattım. Lezzeti tarif etmek mümkün değil.

Büryan tartışmasız Siirt'in sembolü. Tıpkı otlu peynir gibi.

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YİĞİDİN DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKTIĞI MEYDAN!



Siirt politik hafızamızda Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hapse girmesine neden olan o meşhur şiiri okuduğu kent olarak yer etti.







Erdoğan'ın 1997 yılında siyasi hayatında bir dönüm noktası olan bu konuşmayı yaptığı Cumhuriyet Meydanı'nda dikkat çeken bir ayrıntı daha var. Meydanın hemen sırtındaki, eşi Emine Erdoğan'ın memleketi olan Tillo'yu gösteren tabelalar.

Erdoğan, siyasi hayata geri döndüğü 2003 seçimlerinde yine Siirt'ten aday olmuştu. Ardından bu meydanda Başbakan olarak konuşmasını yapmıştı.

Siirtlilerin bu meydana "Yiğidin düştüğü yerden kalktığı meydan" demelerinin sebebi buymuş.

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TİLLO'YA GİTMEDEN OLMAZ



Veysel Karani gibi tarihi şahsiyetlere ev sahipliği yapan evliyalar diyarı Siirt'in önemli merkezlerinden biri de Tillo.

Kent merkezine 10 dakika uzaklıktaki Tillo'da ileri gelen kanaat önderlerinden İsmail Hakkı Toprak'a konuk olduk.

İsmail Bey'e korona döneminde neler yaptıklarını ve gidişatı nasıl gördüğünü sordum.







Tedbirlere harfiyen uyduklarını söyleyen İsmail Bey de Siirt'te vakaların çok düşük seyretmesinin nedenini sürü bağışıklığına bağlıyor.

İsmail Bey'den kanaat önderi, din âlimi diye bahsedince aklınıza alışılageldik bir profil gelmesin. Kendisi sosyal medyayı da etkin olarak kullanan ve gençlerle iletişimi çok önemseyen bir âlim. Twitter hesabını takip edebilirsiniz.

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'VALLAHİ YALAN SÖYLÜYORLAR!'



Dünkü yazımda, Şırnaklılarla konuştuktan sonra Nuh'un Gemisi'nin bu kentte olduğuna kanaat getirdiğimi söylemiştim.

Ardından aynı iddiayı, yönettiği Ağrı kenti için dile getiren Belediye Başkanı Savcı Sayan'a seslenip "Bu tartışma benim için bitti" demiştim.

Savcı Bey aradı. "Vallahi yalan söylüyorlar" diyor. Sözü kendisine bırakalım:

"Kuran-ı Kerim'de Cudi diyor. Şırnak demiyor ki. Ağrı'nın da Cudi bölgesi var. Kaldı ki Nuh'un Gemisi 5137 metrelik Ağrı Dağı dururken 2 bin metrelik Cudi'ye niye otursun? O zaman Büyük Tufan'da, rakımı 2000 olan Erzurum'u su basmamış olmalı. Bıraksınlar bu işi. Ha şunu da söyleyeyim, eğer Nuh'un Gemisi Şırnak'ta olsa bile karadan yürütüp Ağrı'ya getireceğim. Bu da böyle bilinsin."