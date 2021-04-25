Yıllardır her 24 Nisan'da aynı geyik. Acaba ABD Başkanı bu sefer "Ermeni soykırımı" diyecek mi?

Lafın gelişi olarak "yıllardır" demiyorum. Kökü ta 1920'lere kadar dayanıyor bu gergin bekleyişin. İlk olarak, dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson, Ermenilerin durumunu Kongre'ye taşımış.

"Soykırım" tanımının yapıldığı 1945'ten sonra, özellikle de 1970'lerden itibaren mevzu daha da hararetli tartışılmaya başlanmış.

Ronald Reagan 24 Nisan'da olmasa da 22 Nisan 1981'deki "Holokostu Anma Günü" nedeniyle yaptığı konuşmada "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmış.



Sonrasında gelen ABD başkanları ise bu tanımı ağızlarına almamışlardı.

ABD Başkanı Biden, dün beklendiği gibi "soykırım" ifadesini kullandı.

Bunun tarihsel ya da hukuksal olarak hiçbir önemi yok.

Tanıyan tanımış. 30 kadar ülke var... ABD ise neredeyse yüzyıldır her 24 Nisan'da konuyu gündemine aldığı halde "soykırım" ifadesini resmen kabul etmemiş.

Dolayısıyla şimdi kalkıp Ermeni soykırımı demeleri, yıllar önce tanıdıkları "holokost"u bu sene "katliam" olarak tarif etmek kadar saçma.

Kaldı ki önümüzdeki 24 Nisan'da Biden'ın ya da Kamala Harris'in 1915 olaylarını ne olarak tarif edeceğinin garantisini kim verebilir?

Kimin umurunda?

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TEVFİK GÖKSU BOMBA GİBİ



Dün her tarafta Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı bir televizyon programından kesilmiş videolar dolaşıyordu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ardından bir gün sonra programa konuk olan Göksu, Kanal İstanbul, belediyenin borçlanması gibi temel tartışmalara kısa, anlaşılır ve çarpıcı açıklamalarla bambaşka bir boyut getirmiş.

Kendisini tam karşısında konumlandırdığı rakibi İmamoğlu'nun sıkça tekrar ettiği temel argümanlarının sonuna, tek cümlelik yanıtlarla soru işaretleri koymuş.



Meclis üyesi olduğu İBB'nin bugüne kadarki en net portresini çizmiş.

Enerjisi, gülen yüzü ve soğukkanlılığının yanı sıra dersini çalışmamış, soru sormayan, partizan gazetecilerden oluşan hazirunla ustalıkla baş etmesi de takdire şayandı.

İmamoğlu ile karşı karşıya geldikleri bir programı izlemek sizce de harika olmaz mı?

Tevfik Bey bence dünden hazır.

Peki ya İmamoğlu?

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MACRON'U DA YEDİRMEYİZ!

Fransa'da bir internet sitesi, altında 20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile 1000'den fazla askerin imzası bulunan bir muhtıra yayınlamış.

Fransa'nın çok sayıda tehdit altında olduğunu söyleyen askerler, metinde Cumhurbaşkanı Macron'u şu ifadelerle uyarıyorlar:

"Artık ağırdan almaya vakit kalmadı, aksi takdirde bu büyüyen kaosu yarın iç savaş sonlandıracak ve sizin sorumlu olacağınız binlerce ölüm meydana gelecek!"



Tabii orada bizim gibi sol partiler olmadığı için, askerlere destek muhalefetteki aşırı sağcı lider Le Pen'den gelmiş. "Uyarı yetmez, daha fazlası lazım" demiş.

Türkiye'ye karşı husumetinin yanı sıra eğreti kişiliği yüzünden herkes gibi ben de Macron'dan pek hazzetmiyorum.

Ama sivil siyaseti temsil ettiği için bu kez yanındayız.

Kimse bizim darbe karşıtlığımızı sorgulamasın Sayın Macron!