Muhtıracı emekli amirallerden Cem Gürdeniz, "Unutmayın ki, 15 Temmuz gecesi Türk Bahriyesi'nin 35 amiralinin 33'ü sarıklıydı. Bunlardan ders çıkarmayalım mı" demiş.

İyi de Gürdeniz'in "sarıklı" dedikleri de dahil bütün FETÖ'cü subaylar kendilerini mahkemede "Atatürkçüyüz" diye savunuyorlar.

Onlar da diğer tüm darbeciler gibi "Laiklik elden gidiyordu" diyorlar.

Hatta kendilerine Atatürk'ün "Yurtta sulh" sözlerini darbe mottosu olarak seçmediler mi?

Tüm bunları ne yapacağız?

Atatürkçü'nün gerçeği ile FETÖ'cüsünü nasıl ayırt edeceğiz?

28 Şubat'ın, 27 Nisan'ın anlı şanlı Kemalist paşaları becerebildiler mi ki?







Neticede 15 Temmuz'da tutuklanan bu amiraller orduya, "Namaz kılıyor, eşi örtülü, kapı önünde ayakkabı çıkarıyor, içki içmiyor, evinde biblo yok" gibi gerekçelerle subayların meslekten atıldığı bir dönemde sızmadılar mı?

Peki bu nasıl olmuştu?

15 Temmuz'un kafa ekibi olan 94 mezunlarının kafasındaki sarığı, paşalarımız o günlerde niçin fark etmemişlerdi mesela?

FETÖ'cüler "Atatürkçü takıldıkları", seküler taklidi yaptıkları için değil mi?

Cem Bey ve arkadaşlarının gerçekten sivil siyasetin, demokrasinin ve laikliğin bekası gibi bir dertleri var mı, bilmiyorum.

Ama gerçekten çıkartacak ders arıyorlarsa her şey ortada.

Sorunu, inancını açıkça yaşayanın sarığında ararsan takiyecinin kalpağına aldanırsın.

***

MELİS'İN KAVGASI







Hitler'in "şeytanlaştırıldığına" dair en iddialı sözleri İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan duyduğumu sanıyordum...

Ta ki sol muhalefetin ideolojik fenomenlerinden Melis Alphan, "Türkiye'nin Nazi Almanya'sından farkı yoktur" diyen firari rap'çi Ezhel'e söylediklerini duyana kadar.

Şöyle buyurmuş Alphan:

"Önemli bir detay gözden kaçıyor. O kâbus Nazi Almanya'sında hiç olmazsa bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlar, doğayı koruma politikaları vs. vs. vardı. Bizde o da yok."

Vay be, hakikaten önemli bir detay!

Hitler'in Kavgam isimli kitabına önsöz diye koysanız, sırıtmayacak sözler.

Acaba vs. vs. demek yerine "Hitler'in insanlığın yararına icraatlarından" biraz daha bahsetseydi neler sayacaktı Melis Hanım?

Gerçi tweet'ini silmiş ama İsrail'e, Ezhel'in yaşadığı Almanya'ya ya da Hitler'den böylesine sitayişle bahsetmenin suç olduğu herhangi bir ülkeye giderken aman iki kere düşünsün.

Benden söylemesi.

***

KAPANMA İÇİN TAM SAHA PRES



Herkes "Tam kapanma olur mu?" diye soruyor.

Bilim Kurulu dayatıyor...

Muhalefet de tam kapanma yanlısı...

Dört hafta kapanma isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Ülkemizin tam kapanmaya ihtiyacı var. Ramazanın son 2 haftası ile bayramı da dahil ederek toplam 3 haftalık bir tam kapanmanın faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

İktidar cephesine gelince...

Candaş Tolga Işık, görüştüğü kabine üyelerinin hepsinin 3 haftalık tam kapanma istediğini söylüyor.

Önümüz bahar. Umarım böyle bir süreç yaşanmaz.

Ama eğer tam kapanma gerçekleşirse sonrasında ekranlardan duyacaklarımızı tahmin etmekte zorlanmıyorum.

Havalar ısındıkça üst solunum yolu hastalıkları da azalacak ama bu durumun 3 haftalık kapanma neticesinde oluştuğunu söyleyecekler.

Biz de kafa sallayacağız.