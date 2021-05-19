Dün herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Filistinli sivilleri ve çocukları katleden Netanyahu'ya benzeterek siyasetin sınırlarını zorlayan Meral Akşener'in ne yapmak istediğini, kime mesaj verdiğini tartışıyordu.

Beraberce yüksek sesle düşünelim...

Sizce Akşener, Millet İttifakı'ndaki ortağı HDP ile dayanışmak için mi, Demirtaş'ın veya "Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz" diyen Figen Yüksekdağ'ın ağzından duysak şaşırmayacağımız şeyler söylüyor?

Zira bildiğiniz üzere son dönemde terör örgütüne yönelik operasyonlar ve Kandil'in üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin'in öldürülmesi gibi gelişmeler üzerine PKK'lı çevreler de aynı söylemi kullanıyorlar...

PKK trolleri, protestolar için sokakları dolduran dünya kamuoyuna Filistin'e yönelik sempatisinden yararlanmak için "Türkiye'nin Netanyahu'su Erdoğan, biz de Filistinliyiz" diyorlar.



Ama yıllardır HDP ile ittifakını milliyetçi tabanını küstürmemek için inkâr eden Akşener'in böyle bir jest yapması pek mümkün görünmüyor...

Bu resmen Meclis kürsüsünden yüzüne karşı "İYİ Parti size söylüyorum; şu an koltuklarınızda HDP'nin ve PKK'ya gönül vermişlerin oylarıyla oturuyorsunuz" diyen HDP'li Fatma Kurtulan'a "teşekkür" anlamına gelir değil mi?

Akşener, küresel Filistin dalgasından pay almak için dışarıya mesaj veriyor diye düşünsek...

Bu yüzden de Türkiye kamuoyunun Filistinlere verdiği desteğe sinirlenip PKK=HAMAS benzetmeleri yapan Netanyahu'nun oğlu gibi konuşuyor desek...

Filistin'e karşı tavrı dünyada alametifarikası olan, adının Mescid-i Aksa'daki sloganlarda "Kurtarıcı" diye anıldığı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetecek kadar gerçeklikten kopmuş birini kim ciddiye alır?

Belki biraz, Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceklerini söyleyen Biden.

Geriye sadece, bir alternatif kalıyor...

15 Temmuz'da 251 vatandaşımızın canına kıyıp deşifre olan ve o gün bugündür mazlum rolü oynayıp Türkiye Cumhurbaşkanı'nı "katliam yapmakla suçlayan" ajan çetesine şirin görünme kaygısı...

Evet, Akşener'in, geçmişte "Saygıdeğer Hocaefendi" diye bahsettiği sümüklünün şakirtlerine göz kırpması şaşılacak şey değil.

Gelin görün ki bu senaryoda da mantık hatası var.

Çünkü Akşener bu manevrayı göze alsa bile şakirtlerin, kucağında oldukları İsrail'e ima yoluyla bile olsa laf söylenmesinden hoşlanmayacakları ortada.

Evet Meral Hanım, biz kuyuya attığınız taşı çıkartamıyoruz, bir el atın....

Bu çıkışınızın İYİ Parti tabanınca bile anlaşılması, savunulması mümkün değil...

O halde ne?

Filistin hassasiyetiyle, kürsü heyecanıyla maksadınızı mı aştınız?

Yoksa "Ben de yukarıda bahsettiğiniz yarışmacı arkadaşlara aynen katılıyorum" mu diyorsunuz?

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BİLİM KURULU ÜNLÜLER

Pandemide dünyanın en meşhur ve zengin bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Uğur Şahin, 20 Mayıs'ta Bilim Kurulu toplantısına katılacakmış!

Şahin toplantıda hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyasıyla ilgili açıklama yapacakmış.

Acaba Şahin'in katıldığı Bilim Kurulu toplantısı televizyonlardan yayınlanacak mı?

İyi olmaz mı?



Bence çok da izlenir.

Böylece bir yıldır hayatımızın her alanında söz sahibi olan kurulun gönüllü üyeleri kimdir, necidir, toplanınca ne konuşurlar biz de öğrenmiş oluruz.

Bir perde kalkar...

Hem, ekran ekran gezip korku saçan ünlü fahri Bilim Kurulu üyeleri de bir gecelik tatil yapıp evlerinde dinlenirler.

Gerisini Acun düşünsün artık...