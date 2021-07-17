Birkaç gündür FETÖ'yle senkronize şekilde 15 Temmuz'a dair halkın kafasında soru işaretleri yaratmaya çalışan muhaliflerin kendilerine jilet atmalarını izliyoruz.

Üçüncü beşinci sınıf FETÖ'cülerin sığındıkları ülkelerden Türkiye'ye iade edilmemek için yıllar önce piyasaya sürdükleri saçmalıkları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.

Bu postal yalayıcı muhalefetin, sivil bir demokrasi destanı olan 15 Temmuz'un yıldönümündeki hırçınlıklarını, tükenmişliklerini anlamakta zorluk çekmiyorum...







1960 darbesinden beri seçimlere "sandıkta kazanmasak da nasıl olsa ordu darbe yapıp iktidarı bize verir" konforuyla girmeye alıştılar.

Ne var ki, darbeler, muhtıralar sonrası askeri vesayetin gücü bile iktidarı bunlara vermeye yetmedi...

Zira halk ilk fırsatta, ordu vasıtasıyla devrilen her iktidarların yerine onun devamı niteliğindeki partileri getirdi.

15 Temmuz'dan sonra ise muhalefetin darbeli siyasetten ümidi hepten kesildi...

Daha da fenası, öncü savaşıyla devrime ikna edecekleri halk, bunlara haber bile vermeden bir gece yarısı sokağa çıkıp darbecileri kışlasına postaladı... Egemenliğine kayıtsız şartsız sahip çıktı. Bildiğin devrim yaptı!

Saçmalamasınlar da ne yapsınlar.

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PEKİ BUNDAN KOYUNLARIN HABERİ VAR MI CANAN HANIM?



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaklaşan Kurban Bayramı öncesi manevi hassasiyetleri depreşmiş.

Ahaliye bir çağrısı var.

Diyor ki:

"Kurban bağışlarınız ayrısız gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın istiyorsanız eğer, Ekrem Beyin İstanbul Vakfı'na bağış yapın."







E millet de doğal olarak, Kaftancıoğlu'nun İstanbul'a il başkanlığına atanmadan önceki "Bayram fetvalarını" hatırlatıyor.

Şüphesiz en ilginci de kurbanlık koyunlara "direnin" diye seslendiği, "Asmayalım, kesmeyelim, besleyelim" dediği tweet'i.

Merak ediyorum Canan Hanım, bugün Müslümanlardan kurban bağışı istediğinize göre eski tweet'lerinizi "Cahiliye Dönemi"nizin ürünü olarak mı görüyorsunuz?

Değiştiniz mi?

Yoksa "Bir koltuk uğruna takiye yapacak halim yok, hâlâ aynı fikirdeyim" mi diyorsunuz?

O halde topladığınız paralarla kurbanlık koyunlar için sosyal tesis, kültür merkezi, sığınma evi falan mı yapacaksınız?

Peki bundan koyunların haberi var mı?

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İNGİLTERE NE YAPMADI DA VAKALAR ARTTI?



İngiltere'de birkaç aydır düşüşe geçen korona vakaları yeniden tırmanışta.

Dün itibarıyla 48 bin vaka bildirilmiş. Ölüm sayısı 63. Ölüm oranı düşse de haziran başında ülkedeki vaka sayısı 2000'lerdeydi.

Gelelim başlıktaki sorumuza... İngiltere DSÖ'nün önerdiği hangi tedbiri almadı da şu an "Avrupa'da en kritik ülke" haline geldi?

En sert kapanma tedbirlerini uygulayan ülkelerden biriydiler... Sınırlarını, İngiliz kültürünün ayrılmaz bir parçası olan pub'larını bile kapattılar. Gündelik hayatı durdurdular.







Aşılamada da en hızlı davranan onlardı. Öyle ki nisan itibarıyla sürü bağışıklığına geçtiklerini açıkladılar!

O halde bugünlerde yükselişte olan vaka sayısına gerekçe olarak gösterilen yeni varyantın sebebi ne?

Birkaç aylık açılma mı?

İyi de yaz mevsimiyle birlikte tüm dünya açıldı... İngiltere'nin farkı ne?

Yoksa kimi bilim adamlarının söylediği gibi mutasyonların sebebi bizzat aşıların kendisi mi?

Çünkü aşılamada rekor kıran İsrail'de İngiltere gibi vaka sayılarında artış gözleniyor.

Ama bu verilere işaret ederek sonbaharla birlikte yeniden kapanma için bastıran medyaya bakıp da enseyi karartmayın...

Zira Delta varyantına bağlı olduğu açıklanan vakalarda ölüm oranı eskisine göre çok çok düşük.