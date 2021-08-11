Bugünlerde "kalp krizi salgınıyla" uğraşan İsrail'le birlikte aşılama rekoru kıran İngiltere'de de vakalar tırmanışta...

Kamu Sağlığı Kurumu'nun (PHE) yaptığı analiz ve araştırma sonucunda Delta varyantı sebebiyle hastaneye kaldırılanların yüzde 30'undan fazlasının Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer şu an ülkedeki hastanelerde tedavi olanların da yüzde 55'inin Kovid- 19 aşısı olmadığını, yüzde 35'inin ise iki doz aşı olduğunu söylüyorlar...

"Veriler aşı olmanın Delta varyantına karşı garantili bir koruma sağlamadığını ortaya çıkardı. İki doz aşı olup da Delta varyantı sebebiyle hastaneye kaldırılanların sayısı artacak" diyorlar.

Üstelik tek sorunumuz Delta varyantı değil... Her gün yeni bir mutasyon ortaya çıkıyor.

Çift aşılama oranı % 75'lere varan İzlanda'da gerçekleşen vaka patlamasının ardından ülkenin baş epidemiyologları, sürü bağışıklığına ancak doğal bağışıklık yoluyla ulaşılabileceğini kabul ediyorlar.

Pandeminin başından beri kontrollü bir sürü bağışıklığı modelini seçen ve 25-50 yaş arası aşılama oranı yüzde 16 olan İsveç'te ise ölümler sıfırlandı!



Türkiye'deki veriler de kayda değer.

Etkili bir aşı kampanyası düzenleyen Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos itibarıyla 117 ölüm vakası açıklarken, geçen sene aşılamanın olmadığı bu zamanlar ölüm sayısı 15'ti.

Koronaya bağlı olduğu açıklanan kalp krizi ve beyin kanaması ölümlerinin aşıyla bağlantılı olup olmadığına dair hiçbir araştırma da yok.

Ama bu verileri ve pek çok bilim adamının, hekimin uyarılarının altını çizmek "çıkıntılık" sayılıyor...

Aşılarda kullanılan mRNA teknolojisinin mucidi Dr. Malone bile, "Aşılar virüsün yayılmasına neden oluyor" dediği için "aşı karşıtı" ilan edilebiliyor.

Onca soru işaretine karşın "Çocukları bile aşılayacağız" demekse makul karşılanıyor.

Saran Holding gibi, aşı olmayanın işten çıkartılacağını açıklayarak mobbing yapmak da...

Popülizm dalgasında sörf yapan kimi valiliklerin çocukları aşıya teşvik için "oyuncak" dağıtması da...

Ne olacak ki?

Sorgusuz sualsiz genelgelerle korona hastalarına dayanan ve etkisiz olduğu yetmiyormuş gibi böbrek ve karaciğere ciddi hasarlar verdiği ortaya çıkan Favipiravir "reklamları" için kimden hesap soruldu ki?

Bu ilacın mümessilliğine soyunan hekimlerden, gazetecilerden ufak bir özeleştiri duydunuz mu?

Çok sıkışırlarsa "Pardon" der geçerler...

Dolayısıyla aşı olun ya da olmayın... Sizin bedeniniz, sizin kararınız. Yeter ki referansınız aklınız olsun.

Zira kendinize, başkasına dediğiniz kadar kolay pardon diyemeyeceğinize emin olabilirsiniz.

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MÜLTECİYE DEĞİL FETÖ'CÜYE BENZİYOR

Sosyal medyada Afganistanlı olduğunu söyleyen bir sevimsizin videoları geziyor.

Evet, sevimsiz!



Hatta, sığınmacılara karşı faşizan tedbirler açıklayan Bolu Beyi Tanju Özcan'a cevap vermesi gibi antipatikliğini örtmeye yetmiyor.

Videoları Türkiye'de değil Özbekistan'da çekip yayınladığı ortaya çıkan ve "Sekiz dil biliyorum" diyen bu tipin hangi okullarda eğitim gördüğü bağlantıları araştırılmalı.

Çünkü her dilde tercümesi "çaresiz insan" olan mülteci profili ile çektiği video anında milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu pişkin ve şanslı adamınki hiç uyuşmuyor.

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ELİF SHAFAK'TAN SALMAN RÜŞDİ OLUR MU?

Soyismini İngilizce'ye uygun şekilde "Shafak" olarak değiştiren Elif Şafak, yeni kitabı için gaza bastı.

Yurt dışında bağlantıları iyi. Amanpour'a konuşuyor, Economist'e haber oluyor...



Bunun bir bedeli var tabii. O da Türkiye'yi İran'a benzetmek gibi ucuz oryantalist ayak oyunlarıyla hesabı fazlasıyla ödüyor.

Geçen de Olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeli'nin madalyasını antrenörünün boynuna asıp verdiği pozu "Türkiye'den şeriat manzaraları" edasıyla eleştiriyordu.

Ama Orhan Pamuk varken "dişi Salman Rüşdi" sıfatını alması kolay değil.

Geçen kampanyasında sormadan biseksüel olduğunu açıklamıştı mesela. Yine o tarz bir şeyler deneseydi keşke...