Kemal Kılıçdaroğlu, iddialara göre eski AK Partili bakanlardan Mehmet Şimşek'le Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşmüş.

CHP'liler isyanlarda...

Haklılar da. Olmaz olmaz.

Milliyetçi muhafazakâr Ekmelleddin İhsanoğlu'nu aday yapmadılar mı?

Ilımlı İslamcı Abdullah Gül'ü ciddi ciddi tartışmadılar mı?

AK Parti'de yıllarca bakanlık yapmış Ali Babacan'ı düşünmediler mi?



Ama böyle yolu bir dönem muhafazakâr demokrat mahalleden geçip Okyanus ötesine yönelmiş yarım yamalak isimlerle nereye kadar?

Recep Tayyip Erdoğan gibi marka bir ismin karşısında taban bunlara yüz verir mi?

Madem muhalefetin umudu bu kadar tükendi... Bu noktada kafaları karıştırmak bulunacak tüm sürpriz adaylardan daha etkili olabilir.

Mesela "Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır" desinler.

"CHP diyorsa bu işte mutlaka bir terslik vardır" diyen Ak Parti seçmeninde kısmı bir şok yaratabilirler.

Sonra da geçen seçimlerde olduğu gibi, perde arkasından HDP ile iş birliği yaparak Kandil onaylı Eş Cumhurbaşkanı adayına oy toplayabilirler.

Artık Demirtaş mı olur Kışanak mı yoksa Mithat Hoca mı bilinmez, bu karambolde Macron gibi öne çıkıp Beştepe'ye kurulur...

Denemeye değer.

***



İZMİR MARŞIYLA GİDİP MEHTER MARŞIYLA GELECEKSİNİZ AMA...

Bir süredir "gençler kapağı yurt dışın atmak istiyorlar" tartışması köpürtülüyor...

Dünyanın her yerinde gençler "başka bir hayat mümkün" diyerek böyle maceralara heves ederler.

Türkiye'de parasını verip tutabildikleri Filipinli bakıcıların hayatını ABD'de yaşamayı bile tercih edebilirler.

ençlik zaten bu demektir... Yeri gelince mantığını sorgulamadan rutinin değiştirmeye cesaret edebilmek...



Ursula K. Le Guin'in dediği gibi, gerçek yolculuğun geriye dönüş olduğu daha sonra anlaşılır.

Yeryüzünde cennetin de cehennemin de insanın içinde olduğunu ve gittikleri yere kendilerini de götürdüklerini unutanların hayalleri de ancak kendilerini ilgilendirir.

Gidenin yolu açık olsun. Yine bekleriz.

Geleceğini bu topraklarda görüp gelene de merhaba.

***



BİLİME İMANIN ŞARTLARI

Antalya'da ormana yağmur yağınca Rize'de ferahlayanların yanı sıra yangınlar söndürüldükçe ateşi yükselen ve milletle kavgaya tuşunlar da var tabii.

Metin Uca onlardan biri. Günlerdir sosyal medyada yağmuru duasına çıkanlara, "Çok şükür" diyerek ellerini açanlara bu inançların bilimsel olmadığına dair nutuk atıyor.

Gelen tepkiler üzerine dün de bir video çekmişti...

"Elimi Kuran'ımıza basarak" diye başladığı konuşmasında "Türkiye'de yaşayan herkes bilir ki Ağustos'ta Antalya'ya yağmur yağmaz, duaya değil bilime inanın" diye bir twit atmadığına yemin ediyordu.



Sözü, meteoroloji hafta sonu yağış ihtimali var deyin verince yağmur duasına çıkan din adamlarınaymış...

Çünkü onun tabiriyle "bu şarlatanlar", "ruhavi zevzeklik ve din avcılığı" yaparak "yoksul ve inançlı halk" kesimlerini kandırıyorlarmış.

Hani bırak dağınık kalsın derler ya o hesap...

Yahu, binlerce yıldır her dinde, kültürde, gelenekte yeri olan "yağmur duası" gibi bir ritüeli doğa bilimlerinden teste sokmaya kalkmak nasıl bir eğitimin ürünüdür?

Adı üstünde din bu; inanç...

Metin Bey, ilkokul düzeyindeki meteorolojisi bilgisine, gerçekten bir tek kendisinin mi sahip olduğunu düşünüyor?

Yer yüzündeki her şeyin Allah'tan olduğuna inanan insanların bu asgari bilgilerden bihaber oldukları için mi ellerini göğe açtıklarını sanıyor?

Her şeyden öte, insanların manevi huzura erişmek için seçtikleri ve kimseyi de ilgilendirmeyen pratiklerle rahatlamalarından niçin bu kadar rahatsız oluyor?

Bir türlü rahatlamayı becermediği için olabilir mi?

Zira öyle görünüyor.