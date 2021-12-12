Para kazanma maksadıyla horoz dövüştürmek epeydir yasak.

Ne var ki sokak röportajı ayağına vatandaş dövüştürmek serbest.

Görüyorsunuz, bir anda viral olan saçma sapan ağız dalaşları milyonlarca tık alıyor.

Çoğu zaman da siyasi partilerin sponsorluğunda çekilen videolardaki çığırtkanların oyuncu olduğu ortaya çıkıyor. Ne var ki bu dijital Hacivat-Karagöz oyunlarında gönüllü figüranlık edip rol çalmaya çalışanlar da az değil.

Onlardan biriyle özel bir röportajı izledim sosyal medyada. Adının önemi yok.

Bir süre önceki sokak röportajında ağlayarak, "Dört yıl oldu. Bir yüzük, bir küpe için benim hanımın boğazını kestiler. Nerede bu devlet? Ben buradan kalkıp Silivri'ye gideceğim. 1 lira param var. Soran var mı nasıl gidiyorsun?" diye anlatan bir vatandaş işte...

Ne kadar acıklı değil mi?

Daha durun...







Mendillerinizi asıl sona hazırlayın.

Zira adam sözünü ettiğim son röportajında da "Nefsime yenik düştüm, bir hikâye uyduruverdim, pişmanım. Tüm Türkiye'den özür dilerim" falan diyor.

54 yaşında bir insandan bahsediyoruz...

Yoldan geçerken şahit olduğu bir tartışmaya dalıyor. Müsaade isteyip mikrofona sarılıyor. Ve yaratıcılık sınırlarını zorlayan bir yalan uyduruyor.

Anlamakta güçlük çekiyorum...

İnsan nasıl bir motivasyonla böyle hareket eder?

Neyin eksikliği koca koca erkekleri, kadınları bu kadar karaktersizleştirebilir.

Ne tür bir sıkıntı, yalanı ortaya çıkınca yeri dibine geçmesi gereken insanları "Yapıverdim işte" dedirtecek kadar yüzsüzleştirebilir?

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BETERİN BETERİ VAR...

Hatırlayanlarınız vardır. 2019 yılında ABD'nin en çok izlenen dizilerinden Empire'ın yıldızı Jussie Smollett'e Hollywood'dan, siyasilerden destek mesajları yağıyordu.

Sebebini o günlere ait aşağıdaki haberden okuyalım:

"Açık kimlikli eşcinsel oyuncu Smollett, ırkçı ve homofobik saldırıya uğradı. Kayak maskeleri ve Trump'ın MAGA (Amerika'yı yeniden harika yap) şapkaları takan iki kişi, oyuncuya saldırdı. Smollett, kendisini döven kişilerin boynuna ilmik bağladığını, üzerine çamaşır suyu döktüğünü, 'zencilere ve eşcinsellere ölüm' sloganı attığını söyledi. Kendi imkânları ile hastaneye ulaşan Smollett'in kaburgalarında kırıklar tespit edildi. ABD ayakta!"







Neyse ki Chicago polisi sonunda oyuncuya saldıranları bulmuş.

Meğer oyuncu kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödemiş. Ve kamuoyunda sempati toplamak için kendini dövdürtmüş.

Ama bu işler orada bizdeki gibi çocuk oyuncağı olmadığı için oyuncu "Özür dilerim, pişmanım" diyerek yoluna gidemeyecek.

Savcı, jüriye yaptığı kapanış konuşmasında oyuncunun yaptığı şeyin yasa dışı olmasının yanında "ülkede tarihi öneme sahip kelimeleri ve sembolleri de kullanarak nefret suçu gibi ciddi bir şeyi karaladığına" dikkat çekmiş

Ayrıca Chicago polisi de yanlış ihbar nedeniyle 130 bin dolardan fazla masraf çıkarmaktan hakkında tazminat davası açmış.

Sizce 39 yaşındaki oyuncu şu an ne hissediyordur?

Bence "şöhretinin" tadını çıkartıyordur.