Kemalist emeklilere zamanın 2500 lirasından kitaplar satarak sınıf atlayan Yozdil tam bir sonradan gurme olmuş. "Dansözlük yaptım, gocunulacak bir şey değil" diyen hemşerisi kadar olmasa da performansı fena değil.

Eskiden memleketin dertleriyle içen Atatürk pozlarında rakısını yudumlayıp mezeye yüz vermezdi... Çünkü Ata da bir avuç beyaz leblebiyle o faslı geçiştirirdi.

Şimdilerde ise o meşhur fıkradaki gibi mezeden yiyenlerin arasına karışmış... Keyiften demleniyor Yozdil.

Geçen gün sosyal medyada, kiminle kafa bulduğu pek anlaşılmayan bir akrostişi düştü önüme:

"Örgüttür rakı!

Peynir, kavun, rakı, PKR'dir.

Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür.







Türk'ü de içer Kürt'ü de, Ermeni'si de... Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir..."

Sizi bilmem ama şairin onca çabasına rağmen bu dizeler benim aklıma PKK'dan ziyade HDP'yi getirdi.

Bir defa HDP, PKK'ya göre "daha az bölücü bir örgüt" ya... Cinayet işlemiş teröristleri evlerinde saklasalar da en azından Meclis'te ellerine silah almıyorlar.

Üstelik de daha birleştirici...

Baksanıza...

ABD'si, bu yıl PKK'ya 376 milyon dolar göndereceklerini açıklayan İsveç'i, AB'si, foncu medyası bu kez HDP'yle öyle bir meze yaptılar ki "yiyenin" aklını başından alıyor...

Öyle ki, yıllardır Ahmet Altan'ın vatanı kiraz ağacı ve kadın memesiyle kıyaslamasını anlata anlata bitiremeyen Kemalistler, milliyetçiler bile, sahipleriyle "Erdoğan gitsin, iktidarı alın da bir bölge bize helali hoş olmasın mı?" diye pazarlık eden uşaklara "eyvallah" diyor, şirinlik yapıyor.

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SANKİ GELEN VAR DA

Çarşamba günü grev çağrısı yapan Türk Tabipleri Birliği, vatandaşlardan da hastanelere gelmeyerek kendilerine destek olmalarını istemiş. Vatandaş pandemide elini ayağını hastanelerden kesti zaten.







Kovid paniğiyle, korkutularak tedavisi kesilen kaç kişinin hayatını kaybettiğini, durumun daha da kötüleştiğini bilmiyoruz... Bakanlığın bununla ilgili bir açıklaması yok.

Pandemi süresince hasta haklarını unutan TTB'nin de bu "maliyetleri" çok umursamadığını biliyorum. Dolayısıyla merak etmesinler, bir başlarına, yalnız kalacaklarından emin olabilirler.

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FATİH ALTAYLI NE ZAMAN AŞI KARŞITI OLUR?

Fatih Altaylı, BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin için "Bilim adamından tüccara dönüştü" diye yazmış.

Millet de haklı olarak, Altaylı'nın Şahin'e yönelik bu eleştirileri daha önce dile getirenlere ettiği küfürleri, hakaretleri hatırlatıyor. Yazarımızın bu ani aydınlanışıyla kafa bulup Altaylı'nın "Ne zaman adam oluruz" isimli köşesine yaratıcı önerilerde bulunan da çok.







Fazla bir şey söylemek istemiyorum ama başlıktaki soruya "Çok sürmez" cevabını verebilirim.

Yeter ki üzerine çok gitmeyin, kızdırmayın, zamanla kendiliğinden döner.