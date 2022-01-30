Bekir Bozdağ 2013 ve 2017 yılları arasında yürüttüğü Adalet Bakanlığı görevine cuma gecesi yeniden atandı.

O saatten beri, "Cemaati" devlete savaş açıp hukuk tarafından FETÖ diye tescillendikten sonra "muhalif" görmeye başlayan çevreler Twitter arşivlerinde geziyorlar...

Çünkü bugüne gelseler, her tweet'ini Whatsapp gruplarında elden ele gezdirdikleri firari FETÖ'cülerin Bozdağ hakkındaki yorumlarını görecekler.

Örneğin, FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın, kriptoların temizlenmesi için sabırsızlananların "Hadi inşallah" temennisiyle karşıladığı şu tweet'ini:

"Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ı atamışsa büyük çaplı kıyımlara girecek demektir. Bozdağ'ın en belirgin özelliği kayıtsız şartsız Saray'a biattır..."







FETÖ'yü bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bozdağ'ı üçüncü kez Adalet Bakanlığı'na ataması üzerine FETÖ'cülerle birlikte hoplayanlar, hazır arşive girmişken biraz temizlik de yapsınlar...

15 Temmuz gecesi "Kontrollü darbe! Sakın sokağa çıkmayın" şeklindeki çağrılarını da silsinler mesela.

Zira kendileri FETÖ'cü darbeciler için ellerinden geleni yaparken, hatta tanklara alkış tutarken, Bekir Bozdağ bombalanan TBMM'de aslanlar gibi direniyordu.

Bozdağ'ın o gece Meclis kürsüsünden yaptığı coşkulu konuşma bile, vatandaşlar olarak içimizin rahat olması için yeterli.

Bu vesileyle, görevinden ayrılan Abdulhamit Gül'e de teşekkür etmek istiyorum.

Sayın Bakan, görevi süresince icraatlarına yönelik sert eleştirilerim karşısında bile hiçbir zaman nezaketini kaybetmedi. Sorularımı şahsi algılamadığını hissettirdi. Gazeteci-siyasetçi ilişkimizi şeffaf, medeni bir şekilde yürüttü.

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DÖN ARTIK MURAT, GEÇTİ!

İBB Sözcüsü Murat Ongun o karlı geceden beri yok.

Krizi yönettiği Cenevre'deki kayak tatiline devam ediyor olamaz. Yurda dönmüş olmalı.







Ama kaç gündür ne bir tweet atıyor, ne ekranlardaki tartışma programlarına bağlanıyor.

Bugün beşinci gün...

Meraktayız, umarız iyidir.

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BUNLAR ELON MUSK'A GERÇEKTEN KAFAYI TAKMIŞ

ABD'li Mucit Elon Musk'ın arada "çip" falan dediği için yerli ve milli kamuoyumuzu kıllandırdığını görüyorum...

Ne var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyaloğu olan ve Türkiye ile ortak projeleri olan Musk'a benim güvenim tam.

Mucidi, ABD müesses nizamıyla iş tutan "altın nesille", Bill Gates'le ya da milyarderler kulübünden arkadaşı Jeff Bezos'la bir tutmak haksızlık olur.

Erdoğan'ın "Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için" özellikle tebrik ettiği Musk'a ABD Başkanı Biden'ın ambargo uygulaması da kanaatimi güçlendiriyor.







Biden son olarak, General Motors'un CEO'su Mary Barra ile şirketin Michigan'da elektrikli araçlar ve pil hücreleri üretmeye yönelik 7 milyar dolarlık yatırımıyla ilgili konuşmasında Musk'ı gömdü.

General Motors ve Ford gibi şirketlerin adını andığı halde, Musk'ın TESLA'sının T'sinden bile bahsetmedi.

Mucit de sosyal medyadan bizde kimsenin dönüp bakmayacağı bir küfür salladı. Twitter hesabından Biden'a, "İnsan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası" dedi.

Hepsini geçtim...

Şimdilerde, pandemide ülkeyi yasağa boğan Trudeau'nun uykularını kaçıran Kanadalı TIR şoförlerine verdiği destekle göz dolduran Musk'ın, Twitter'ına sabitlediği şu mesaj bile benim için yeterli bir referans:

"İnsanları yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep edeceklerdir. Bu tiranlığa giden yoldur."