"3. Dünya Savaşı" senaryoları konuşulurken Avrupa'nın hâli duman.

Fransa'nın başında İngiliz basınının "Teneke Napolyon" adını taktığı Macron var. Hem deneyimsiz hem de gelecek vaat etmeyen Cumhurbaşkanı Macron, Fransa markasının çok çok gerisinde bir siyasi profil. Moskova'da bir Kazakistan Cumhurbaşkanı kadar itibar görmüyor.

İngiltere'de de durum Fransa'dan hallice...

Başbakan Boris Johnson, Ukrayna krizinde Churchill pozları kesse de uluslararası arenada itibarı ancak Chamberlain kadar. Pandemi süresince küreselcilerin bütün tehditlerine boyun eğerek safını belli etti, kredilerini tüketti. Özgül ağırlığı Bülent Arınç'la falan yarışır.

Almanya ise Merkel'in 16 yıllık liderliğinin ardından aşırı silik bir Şansölye'ye emanet. Beş benzemez koalisyonunu yöneten Scholz'un ne dediğiyle kimsenin ilgilendiği yok.







İşin kötüsü ABD de karizmatik bir liderden mahrum... Demokratların bile lider olarak görmediği Biden, müesses nizamın aygıtlarının sözcüsü. Yardımcısı Kamala Harris daha yetkili bir abla olarak görülüyor.

Biden'ın Ukrayna krizindeki planı da şu an Cumhurbaşkanı Zelenski'ye ülkeden tahliye teklif etme aşamasında...

İşte size Rusya gibi bir ülkede 22 yıldır iktidarını korumayı başaran Putin gibi eski kurdun karşısındaki Batı ittifakının pürmelali...

Bunların hepsi tam bir birlik sağlasalar bile, gözünü diktiği hedeften asla ayırmayan Putin'i durduracak kararlı bir hamle yapmaları sizce mümkün mü?

Avrupa'yı geçtim de... Keşke bu süreçte Trump iktidarda olsaydı diye düşünmeden edemiyor insan.

Önünü bile göremeyen "uykucu" Biden'dan daha karakterli ve caydırıcı bir politika izleyeceği kesindi. Ukrayna'da hamle yapan Putin'i farklı coğrafyalarda atacağı adımlarla sıkıştıracağını tahmin etmek zor değil.

Kuşkusuz Rusya'nın AB Konseyi'nden çıkarılması gibi hiçbir etkisi olmayan şovlarda soğukkanlılıkla rasyonel bir tavır takınan, hem Putin hem Zelenski hem de Batı blokuyla ilişkilerini korumayı başaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte daha etkili olurlardı.

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ZELENSKİ O ŞOVUNDAN UTANIYOR OLMALI



Ukraynalılar da Cumhurbaşkanı seçtikleri Zelenski de dünya kendilerine sırtını dönmüşken Türkiye'nin nasıl çırpındığının farkında olmalılar.

Putin ile iyi ilişkilerine rağmen insani olarak Ukrayna'dan yana tavrını açık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de köşeye sıkışan Zelenski ile telefonla görüştü.







Bu mevzuda derdim, siyasi tercihlerinin bedelini çok ağır şekilde ödeyen Ukrayna halkı, siviller... Batı'nın turuncu kayığına binip ülkesini felakete sürükleyen Zelenski'nin siyasi bekası, iktidarının akıbeti umurumda bile değil.

Ama yine de merak ediyorum.

Acaba 44 yaşındaki eski tiyatrocu, her yerde videoları dolaşan eski oyunları için pişmanlık duyuyor mudur?

Hani şu Zelenski'nin kumpanyasıyla birlikte Türkleri "fesli maymunlara" benzettiği, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan aşağılık bir oryantalisti aratmayan ifadelerle bahsettiği rezil ekran performanslarından bahsediyorum.

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ÖNLÜĞÜNÜZÜ ÇIKARIP SİYASETE GİRİN, MASKELERİNİZ KALABİLİR



Pandemide hayatımıza giren korku figürü kimi hekimler, koronanın tüm dünyada yavaş yavaş gündemden düşmesiyle panik halindeler...

Twitter'da potansiyel hastalarına "Sakın elimize düşme" diye tehditler savurarak hekimlikle alakaları olamayacağını kanıtlayan bu şöhret müptelaları, şimdilerde de Ukrayna krizinde Türkiye'yi suçlamaya başladılar.







Pandemide her gün farklı konuşan, bir önce ekrandan söylediğini bir sonra inkâr eden sanki kendileri değilmiş gibi, dış politika analizlerini dinlememizi istiyorlar.

Vatandaş da Twitter'da "Türkiye bir Kovid uzmanını kaybetti, Ukrayna bir strateji uzmanı kazandı" diye kafa buluyor bu tiplerle...

Kendilerine tavsiyemiz, önlüklerini çıkarıp siyasete girmeleri... Maskeleri ağızlarında kalabilir.