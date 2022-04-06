İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen gün İsmail Küçükkaya'nın programında belediye başkanlığındaki performansına 8 puan vermiş. Ama 7.5 üzerinden...

Ne kadar insaflı!

Çünkü takdir edersiniz ki zor bir dönemde İstanbul'a belediye başkanı seçilmiş Ekrem Bey.

Bir defa ortalık güllük gülistanlık bile değilmiş.

Sonra pandemi olmuş..

Ardından savaş çıkmış...







Hizmetlerin maliyetleri artmış. Gaza, benzine zam geliyormuş...

Üstelik AK Partili siyasi rakipleri de İstanbul'u yönetmesine hiç yardımcı olmuyorlarmış.

Ahmet Kaya'nın şarkısındaki gibi, ne yapsa ne etse üstüne gitmişler anlayacağınız...

İnanmayacaksınız, Sabah gazetesi, İmamoğlu'nun toplu taşıma ücretleri için istediği yüzde 50'lik artışını, "fiyat ayarlamasını" fahiş zam diye haber yapacak kadar ileri gidebiliyormuş!

Yoksa, bütün şartlar uygun olsa, koşullar sabitlense, siyasi rekabet bitse, kısacası "dünya dönmekten vazgeçip dursa" Ekrem Bey vaatlerini yerine getirirmiş aslında...

Söylediklerinin tam tersini yapmazmış da...

İstanbul'u öyle bir yönetirmiş ki, parmaklarımızı yermişiz.

Ama seçimlerden önce böyle anlaşmamıştık Ekrem Başkan!

"Her şey çok güzel olacak" diye cennet vaat ederken, "tabii ki hayatın bayram olması halinde..." diye bir şerh düştüğünüzü hatırlamıyoruz.

İnsanlar size inandı, oy verdi, yönetmenin çocuk oyuncağı olmadığını anlamaya başladığınız koca İstanbul'u size teslim etti, istediğiniz imkânı sağladı...

Şimdi oturup bahanelerinizi, ağlamalarınızı, sızlanmalarınızı mı dinleyecekler?

Yoksa söz verirken tek ayağınızı mı kaldırdınız?

Tamam... Belli ki, metroya yüzde 50 zammı CHP'li başkan yapıyor diye "Helal ü hoş olsun, lafı olmaz, anlayışlı olalım, dünya gerçekleri, yönetmek kolay iş mi" diye karşılayan bir kitleye hitap etmenin rahatlığıyla "yerim dar" demekten çekinmiyorsunuz.

Ne var ki gözünüzü kamaştıran siyasi ihtiraslarınıza ulaşmanız için daha fazlasına, mantıklı, aklı başında insanların desteğine de ihtiyacınız var.

Gelin görün ki şu ana kadarki performansınız ortada... 2023 seçimlerinde Kemal Bey'i 6'lı masanın iradesiyle yiyememeniz halinde devam etmek zorunda kalacağınız İBB başkanlığına yeniden seçilmenize bile yetmez.

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KÜRESELCİLERİN ADALETİ VE TAŞRA BAYİLERİ

ABD, Biden'ın sık sık muhabirlerine ana avrat sövdüğü Fox'un sahibi Murdoch hakkında sarf ettiği "en tehlikeli insan" sözlerini konuşuyor.

Avrupa Birliği Adalet Divanı yargıcı da Russia Today Fransa'nın yasaklanması kararını şu gerekçeyle hukuka uygun bulmuş:

"Modern savaşın cephaneliğini teşkil eden propaganda ve dezenformasyon, niteliği itibarıyla demokratik bir toplumun temellerini kazar."

Klasik "Batı Bloku" ikiyüzlülüğü işte.







"Bağzı" ülkelerde benzerleri yaşanınca "kınadıkları", üzerine ifade özgürlüğü ihlali raporları yazdıkları uygulamaları, kendileri demokrasinin gereği diye hayata geçiren politik doğruculuk müritlerinin standardı bu.

Beşinci kol faaliyeti denilince "komplo teorisi" diye işi dalgaya alıp, gazeteci Julian Assange'a casus diye dünyayı dar eden "özgür dünyanın" sefaleti de.

Dikkatli bakarsanız, bizim buralardaki "taşralardaki bayilerinde" de görürsünüz yansımalarını...

Çünkü seçimi kazanırlarsa ertesi gün kendilerini eleştiren medyaya el koyacaklarını açık açık söyleyen CHP'li Gürsel Tekin kafasının vücut bulmuş halidirler aslında...

Yaptıkları da, Macaristan'da küreselcilerin altılı masa koalisyonu yerelci Orban karşısında yenilince, kendilerini de yenilmiş sayan bizdeki muhalefetin yapacaklarının teminatı.