Fransa'da hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu var.

İlk turda Macron oyların yüzde 28,1'ini alarak birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Macron şanslı adam...

Muhtemelen geriye kalan partiler bu kez de Le Pen umacısı karşısında birleşip Macron'a hayatı boyunca göremeyeceği Elysee Sarayı'nı altın tepsi içinde sunacaklar.

Ama Allah'tan umut kesilmez!

Le Pen'in aradan sıyrılıverdiğini bir düşünsenize.

Nükleer Fransa'yı NATO'dan çıkartacağım diyor...

Rusya'ya ve Çin'e yakınlaşıp ABD'den bağımsızlaşmayı vadediyor...

"Küreselciler" diye kükrüyor. Çok taraflılığı reddedip Almanya'ya tepki gösteriyor... Avrupa Birliği'ni eleştiriyor...

Ağzından bal damlıyor.







Avrupa'nın göbeğinde Le Pen'in yönettiği bir Fransa, batı bloğunun yekpare görüntüsü bozuldukça yaşadıkları topraklarda huzur bulan "dünyanın geri kalanı" için pembe rüya değil midir?

Tamam biliyorum Le Pen'e faşist diyorlar... Fransa'da da milyonlarca "yabancı vatandaş" var.

Geçtiğimiz yıllarda sarı yeleklilerin eylemeni takip etmek için Paris'e gittiğimde hallerini gördüm... Fransa'nın yoksullarının, getto çocuklarının, azınlıkların kısacası tüm dezavantajlıların Macron yönetimi altında nasıl ötekileştirildiğine şahit oldum. AB polisinin sokakta göstericilerin ellerini kopardıklarını unuttuk mu?

"Öcü" denen Le Pen gelse daha fazla ne yapabilir?

Evet, böyle dünyaya böyle hayal.

Çünkü kimileri hala bekleyedursun, üçüncü dünya savaşı başladı bile, saflar netleşiyor...

Macaristan'da küreselci koalisyon seçimleri kaybedince dünyanın her yerindeki yerelci yönetimler, çok kutuplu dünya kazanıyor...

İkinci dünya savaşından sonra yeni dünya düzenini kuran, Sovyetler çökünce de dizginleri tamamen eline alan egemenler bir mevzi kaybediyor.

Dedeağaç'taki izah edilemeyen askeri yığınakla, bir ABD uçak gemisi gibi burnumuzun dibinde bekleyen Yunanistan'a bakın...

Dün de Atina yönetiminin, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanını öldürmeye çalışıp helikopterle ülkelerine sığınan 8 FETÖ'cü askeri, gizli operasyonlarıyla Belçika, Almanya ve Kanada'ya kaçırdığına dair haberler vardı...

Gel de şimdi barış zamanı komşusuna bu kadar açıkça düşmanlık yapan Yunanistan için de bir hayal kurma. Bana ne de.

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İSTANBUL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ BU AKŞAM SEBEP SONUÇ'TA

Mülteci tartışmasında at izi it izine karışmış durumda.

Popülizmin, manipülasyonun bini bir para.







Bu akşam saat 21.00'de aHaber'de İstanbul'da göçün idaresinden sorumlu olan İl Müdürü Bayram Yalınsu'ya tüm bu iddiaları soracağım.

Meseleyi anlamak için hepimizi Sebep Sonuç'a beklerim.

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