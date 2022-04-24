Hollywood yıldızı Johnny Depp ile oyuncu Amber Heard 2015-2017 yılları arasında evliydiler.

Boşanmalarının ardından Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığı, işkence yaptığı iddialarını ortaya attı. Basına mağdur kadın temalı röportajlar verdi. Kocası Depp'in kendisini kapatıp üç gün boyunca tecavüz ettiği türünden sansasyonel şeyler söyledi. Sosyal medya hesabından vücudunun çeşitli yerlerindeki morlukların fotoğraflarını paylaşıp "Anlayın artık" diye mesajlar verdi.

Depp bir anda dünya basınında "dayakçı, sadist, sapık koca" olarak yaftalandı.

Depp'in imajı da bu sıfatlara uygundu. Marjinal, çok gülmeyen, karanlık...

Buna karşın karşı tarafta güzel, gözleri ışıl ışıl, şirinlik maskesi takmış gibi dolaşan bir kadın vardı. Kamuoyu tabii ki onu tutacaktı.







Öyle yaptılar... Erkeğin "Asıl şiddet mağduru benim" savunmasını inandırıcı bulmadılar.

Başka türlü de davranmaları beklenemezdi... Atmosfer bugünkü gibi müsaitti... "Maço" Trump'ın karşısında konumlanan merkez medyanın tek gündemi 20-30 yıl önce yaşandığı iddia edilen taciz iddialarıydı.

Hatırlayın, her gün bir manken, film yıldızı, kimi zaman da fahişeler sahneye çıkıp, hedefe konan erkek siyasiler, işadamları, yönetmenler, oyuncular hakkında cinsel taciz hikâyeleri anlatıyordu.

"Falanca herif 30 yıl önce bana da laf attı" beyanatları esas kabul edilip manşetleri süslüyordu...

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Bu linç dalgasının altında ezilen Depp'in isyanı iseçarpıp geri dönüyordu...Oyuncunun, yıllar yıllar önce yaşandığı iddia edilen tacizleri gündeme taşıyan #metoo (ben de) dalgasına dair yaptığı şu uyarı bile suskunluk sarmalında boğuluyordu:

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