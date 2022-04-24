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MELİH ALTINOK
24 Nisan 2022, Pazar MELİH ALTINOK

Amber Heard’ün beyanı da esastı

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile oyuncu Amber Heard 2015-2017 yılları arasında evliydiler.
Boşanmalarının ardından Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığı, işkence yaptığı iddialarını ortaya attı. Basına mağdur kadın temalı röportajlar verdi. Kocası Depp'in kendisini kapatıp üç gün boyunca tecavüz ettiği türünden sansasyonel şeyler söyledi. Sosyal medya hesabından vücudunun çeşitli yerlerindeki morlukların fotoğraflarını paylaşıp "Anlayın artık" diye mesajlar verdi.
Depp bir anda dünya basınında "dayakçı, sadist, sapık koca" olarak yaftalandı.
Depp'in imajı da bu sıfatlara uygundu. Marjinal, çok gülmeyen, karanlık...
Buna karşın karşı tarafta güzel, gözleri ışıl ışıl, şirinlik maskesi takmış gibi dolaşan bir kadın vardı. Kamuoyu tabii ki onu tutacaktı.



Öyle yaptılar... Erkeğin "Asıl şiddet mağduru benim" savunmasını inandırıcı bulmadılar.
Başka türlü de davranmaları beklenemezdi... Atmosfer bugünkü gibi müsaitti... "Maço" Trump'ın karşısında konumlanan merkez medyanın tek gündemi 20-30 yıl önce yaşandığı iddia edilen taciz iddialarıydı.
Hatırlayın, her gün bir manken, film yıldızı, kimi zaman da fahişeler sahneye çıkıp, hedefe konan erkek siyasiler, işadamları, yönetmenler, oyuncular hakkında cinsel taciz hikâyeleri anlatıyordu.
"Falanca herif 30 yıl önce bana da laf attı" beyanatları esas kabul edilip manşetleri süslüyordu...

***

Bu linç dalgasının altında ezilen Depp'in isyanı ise siyaseten doğruculuk duvarına çarpıp geri dönüyordu...
Oyuncunun, yıllar yıllar önce yaşandığı iddia edilen tacizleri gündeme taşıyan #metoo (ben de) dalgasına dair yaptığı şu uyarı bile suskunluk sarmalında boğuluyordu:
"Şu anda işler o kadar kontrolden çıktı ki, emin olun kimse güvende değil. Bu linç kültürü, bu bir anda yargıya varma yarışı; ağızlardan çıkan kirli hava gibi. Bu sadece bana yönelik değil..."

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Depp ve Heard'ün, TV'den canlı yayınlanan son duruşmasında ortaya çıkan delillerse tüm havayı tersine çevirecek cinsten.
Zira ses kayıtlarında Amber Heard, eski kocası Depp'i tehdit ederken duyuluyor. Kadın hiç de ezilen taraf gibi konuşmuyor.
Depp'in "Ayrılmak isteyince şiddete başladı, parmağımı kırdı, yüzümde sigara söndürdü, her tartışmamızı profesyonel olarak kayda almış" şeklindeki iddialarını doğrularcasına büyük bir soğukkanlılıkla "krizi yönetiyor".
Kuşkusuz en çarpıcı cümle ise, Heard'ün büyük bir özgüvenle Depp'e ikisinin de şiddet mağduru olduklarını iddia etmeleri halinde kamuoyunun tabii ki kendisine inanacağını söylemesi.
Evet, Depp de sütten çıkma ak kaşık değil. Zaten travmalarla dolu bir hayatı olduğunu itiraf ediyor. Babasına şiddet uygulayan annesi hakkında anlattıkları da kadınlarla potansiyel sorunları olduğunu gösteriyor. Sevgisiz, şiddetin içinde büyümüş.
Ama meselemiz hukuk, adalet ve gerçekse herkesi cinsiyetine bakmaksızın eşit kabul etmeliyiz.
Beyanı esas kabul edilsin denilen kadının kötü, hasta ruhlu bir insan olma ihtimalini göz ardı etmemeliyiz.
Kadına yönelik pozitif ayrımcılığın bedeli, erkeğin hayatı üzerinde tahakküm olamaz.

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