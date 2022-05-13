CHP yandaşı gazeteciler, "ünlüler" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu lime lime etmeye doyamıyorlar.

İmamoğlu, Karadeniz turuna eskiden hükümeti destekleyen gazetecileri nasıl götürürmüş... O otobüste sadece CHP'nin kadrolu yazarları olmalıymış.

Evet, ağızlarını açtıklarında, yurtdışına çıktıklarında Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını söyleyen, kutuplaşmadan yakınan tipler bunlar.

Bu riyakâr simsarların eylemlerinde, söylemlerinde ahlak, mantık arayacak değiliz. Mamalarına bakıyorlar.

Ne var ki siyasetin taşlı yollarına henüz adım atmış sayılan İmamoğlu'nun da yediği sanal dayaktan insicamı bozulmuş görünüyor.







Olması gerektiği gibi davrandığı için özür dilediği yetmiyormuş gibi, dün de linç furyasını fırsat bilip kendisine çakan İstanbul sermayesinin ayağına koşup gerçekte "elaman ağam" diyordu.

Oysa İmamoğlu, geniş seçmen kitlelerine ulaşması önündeki engelin rakiplerinin eleştirileri değil, kendisini dar bir alana hapseden bu klik olduğunu görebilseydi...

Türkiye'de iktidarın bunların desteğiyle değil, aksine medya ve kültür endüstrisinde birikmiş bu tortuya rağmen alınabileceğini anlayabilseydi...

Ve başarılı siyasi kariyerini örnek aldığı Erdoğan gibi, temsil kabiliyeti olmayan çıkar çevrelerinin değil, Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan makul seçmenlerin sözcüsü olmaya cesaret edebilseydi gerçekten kazanırdı.

Ama dereyi görmeden devri sabık talep eden cemaatin nefretinin, hayat pahalılığı gibi yaşamsal sorunlarına çözüm önerileri bekleyen ahalinin umurunda bile olmadığını fark edemedi.

İlkesel davranıp sözünün arkasında duramadı, aşağılanan bir kadın gazeteciye centilmence sahip çıkamadı, savunmaya geçti...

Sonuç olarak da kararsızlığıyla hem kemikleşmiş tabanına hem de 50+1'i yakalamak için ikna etmek zorunda olduğu potansiyel seçmene "O kumaş bunda da yokmuş" dedirtti.

Geçmiş olsun.

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ORGANİZE CEHALET

Profesör İlber Ortaylı geçen çarşamba Sebep Sonuç'ta konuğumuzdu.

Yine kendisinden çok şey öğrendik.

Ufkumuzu da açtı, zekânın göstergesi mizahıyla yüzümüzü de güldürdü.

Bir de ahmaklıklarıyla tebessüm ettirenler var.

Soner Yalçın'ın karanlık odası ve muadili kanallar mesela...







Dün de İlber Hoca'ya yayındaki sözlerinden ötürü "bir öyle bir böyle" iması yapmakla meşguldüler.

Prof. Ortaylı bir ay önce Halk TV'de "Suriyeliler gitsin" diyormuş da A Haber'e çıkınca "kalsınlar" demiş...

Elbette, Hoca mülteciler konusunda dün ne diyorsa bugün de onu diyor, eleştiri de yapıyor, gerçeklerin, zorlukların hakkını da teslim ediyor falan demeyeceğim.

Gerek yok... Ortaylı'yı tanıyorsunuz. Onun sözünü esirgemediği, zaten bu yüzden "Türkiye'nin İlber Hoca'sı" olduğu konusunda Türkiye mutabık.

Ama lütfen programı izlemeyeniniz varsa Youtube'dan tekrarına bir baksın... Muhalefetten geçinen bu orta zekânın sizleri, okurlarını nasıl aldattıklarını açıkça görsün.

İlber Hoca'ya bile böyle utanmazca çamur atan bu organize cehalet, kolektif kötülük kime ne yapmaz?

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FESTİVALİN TEHLİKESİ NE OLA Kİ VALİ BEY?

Eskişehir Valiliği, 12-15 Mayıs tarihleri arasında Teoman, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Levent Yüksel ve Yeni Türkü gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu Fest ismindeki müzik festivalinin hemen öncesinde ildeki toplu etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklama kararı almış.







Ardından gelen tepkiler üzerine etkinliğin 9-12 Haziran tarihlerine ertelendiğini açıklamış.

O zamana kadar "tehlike" geçer mi diyorsunuz Vali Bey?