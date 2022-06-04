Batı basınının tek gündemi Putin'in sağlığı...

Çok eminler, Rusya Devlet Başkanı'nın üç yıl ömrü kalmış!

Son olarak Newsweek'e konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri, "Putin kesinlikle hasta, durumu pek parlak değil" demişler.

Otururken masanın kenarını falan tutuyormuş. Gözleri bile bozulmuş. Bazen konuşurken kâğıda bakıyormuş. Üstelik not kâğıdındaki harfler de büyük büyükmüş!..







Körfez Savaşı sırasında afişe olan ABD savaş aygıtına iliştirilmiş bu gazetecilerin, boşlukla tokalaşan, hatta sarılıp öpüşen Biden'ı bırakıp koro halinde Putin'e sarmalarının sebebi ortada...

Paralarını verenler, satın alamadıkları, sindiremedikleri, alt edemedikleri Rus lidere güvenen halka "Desteğinizin geleceği yok" mesajı veriyorlar.

"Güvendiğiniz dağa kar yağacak, yeni tercihler arayın" diyorlar.

Gün biçip ona ömür biçenler gibi elbette Putin'in de ne kadar yaşayacağı bilinmez...

Ama Putin, dolayısıyla iddialı Rusya da düşerse, ABD'nin tek kutuplu dünyada nasıl cirit oynatacağını düşündükçe "Allah, Putin'e uzun ömür versin" diye söylenmeden edemiyorum.

***



VICIK VICIK...

Ertuğrul Özkök ve yamağı TV'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı yere göğe sığdıramamışlar.

O ne metinmiş, o ne hitabetmiş... Zaten adam Harvard'lıymış!

Bu yüzden de Kamala Harris'ten Pelosi'ye kongrede herkes kendisini ayakta alkışlamış.

Hakikaten merak ediyorum; Özkök, İngilizce'sine "aferin" dediği Miçotakis'in "muazzam" dediği konuşmasından ne anlamış olabilir?

Zira Yunan Başbakanı'nın Kıbrıs, Ege ve it dalaşı gibi mevzularda dile getirdiği tezler, 50-60 yıldır en pespaye siyasilerin tekrarladığı klişeler.

"Türkiye işgalci, Ege'yi geriyor, bizi tehdit ediyor" şeklindeki iç kamuoyuna yönelik B sınıfı milliyetçi argümanlar.







Miçotakis'in, Özkök'ün ayakta alkışladığı haline, karizmasına gelince...

Yunan medyasındaki ve siyasetindeki pek çok isim günlerdir Miçotakis'i "Okyanus ötesine uçup sahiplerine komşusunu şikâyet etti" diye acizlikle suçluyorlar.

Milletvekili Kiriyakos Velopoulos parlamentoda yaptığı ayakta alkışlanan konuşmasında, Erdoğan'ın hamleleriyle Türkiye'yi süper güç yaptığını, Miçotakis'inse çuvalladığını itiraf ediyor.

Zaten Miçotakis de imajını düzeltmek için Ege'de keçilerin bile yaşayamadığı kayalıklara çizdirdiği Yunanistan bayraklarının fotoğraflarını paylaşıp Twitter'da like kasıyor...

Evet, burada da suyun ötesinde de hepimiz biliyor ki, ABD Kongresi Miçotakis'i eline verdikleri metni iştahla okuduğu için alkışlıyor...

Anlaşılan o ki, Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra mektuplar yazan Ertuğrul Bey de oralardan fon aradığı için sularında kulaç atıyor.

"Enosisçi" olacak hali yok ya...

Emin olma mı diyorsunuz?