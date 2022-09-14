Bir yandan İyi Parti yönetimi sistematik olarak Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verileceği sözleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na yükleniyor...

Diğer yandan da Akşener cephesinin tutturduğu milliyetçi ezgiye Selahattin Demirtaş cezaevinden, "Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla" diye şöyle kanon yapıyor:

"'HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum."

Kemal Bey'in işi zor...

Aşağı tükürse HDP, yukarı tükürse İyi Parti.

"Yalan, HDP'ye bakanlık vermeyeceğiz" dese HDP seçmeninden olacak. "Evet vereceğiz" dese Akşener'in tuzağına düşecek.

O da başka vesilelerle kafası karışan seçmene mesajlar gönderiyor.

Partisinin Diyarbakır yöneticisi "Kürdistan, özerklik" falan derken, kendisine "Bozkurt Kemal" diye tezahürat yaptırıyor.

Dün de Sakarya Meydan Muharebesi'nin (22 Ağustos - 13 Eylül 1921) 101. yıldönümünde partisinin grubunu Sakarya'da topladı...

Daha durun...







Ve aynen şunları söyledi:

"Sakarya aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşı'nda en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir, Sakarya Savaşı'dır. Sakarya galibiyetidir!"

Ah Kemal Bey ah...

CHP'nin Genel Başkanı, Milli Mücadele dönemini hakkında ilkokul seviyesinde bilgiden bile mahrum olur mu?

Sakarya Savaşı Sakarya'da mı yapıldı?

Ne diyorsunuz Allah aşkına siz?

Hadi siz bilmiyorsunuz, güya Atatürk'ün partisiyiz diye koca CHP'de bunu bilen tek bir kişi yok mu?

Ne denir ki?

Neyse...

Biz, Kemal Bey'in bu anlamlı günde Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz" sözünü hatırlayıp grubunu "Güneydoğu'nun incisi" dediği Mersin'de toplamadığına dua edelim.

Amin.

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BİRİ DE ÇIKAR 'HAİN BABANDIR' DER TUNÇ BAŞKAN

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde dönemin Türk devletini yerden yere vurmasını ezikliğinin yanı sıra cahilliğine vermiştim.

Tunç Soyer, "Bu memlekette o hafızayı tazelemezseniz, bir gün birileri vatan hainlerini kahraman yapmaya kalkar. Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Hain Vahideddin ülkeyi terk etti" diyerek sözlerinin arkasında olduğunu söylüyor.

Ben de tezimde ısrarcıyım.







Soyer ve onun gibiler, sıkıştıklarında sözlerini çarpıtarak arkasına sığındıkları Atatürk'ü de tanımıyorlar, yüzyıl önce memleketlerini yönetenleri de... 1908-1919 dönemini de bilmiyorlar, Milli Mücadele sürecini de...

Tek bildikleri, cehaletlerini yüzlerine vuran, foyalarını ortaya çıkaran entelektüelleri "Atatürk düşmanı" ilan etmek.

Tekrar ediyorum. Bu halkın Atatürk'le değil, Atatürk'le aldatan simsarlarla, cahillerle derdi var.

Mesela, Soyer azıcık tarih okusa... Gazeteci olduğu halde bu ülkenin belgeleriyle konuşan, yazan yegâne tarihçilerinden Murat Bardakçı'yı takip etse...

Hain dediği Vahideddin'in Mustafa Kemal'i yetkilendirip Samsun'a Bandırma Vapuru'ndaki 48 kişilik ekiple gönderen kişi olduğunu bilirdi.

Bardakçı'nın Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun seyahati öncesi, seyahat sırası ve sonrası bütün evrakını inceleyen tek tarihçi olduğunu, haybeye konuşmadığını hatırlatalım. Ve tabii Bardakçı'nın Atatürkçülüğünün Soyer ve benzerlerininkiyle kıyas bile kabul etmeyeceğini de...

Bu arada İzmir'i yakıp yağmalayan, kadınlara tecavüz eden İngiltere'nin maşası Yunanistan yerine bu halkın, Türk devletinin yöneticilerini hain ilan eden Soyer gerçek bir hain arıyorsa yakınlarına baksın.

İşe, 12 Eylül döneminin meşhur işkenceci askeri savcısı Albay Nurettin Soyer'le başlayabilir.