Tüm dünyada örgütlü olan LGBT'nin resmi talebi malum.

Eşcinsellerin kamusal alanda cinsel "tercihlerini" özgürce yaşayamadıklarını savunuyorlar.

Kadınlar, erkekler cinselliği ne kadar özgürce yaşıyor, bu insanın ilk varoluşsal tabusu değil mi soruları bir yana... Benim bildiğim kadarıyla eşcinsellik sonradan olunan bir şey değil.

Hayvanlar arasında da eşcinselliğin belli oranda olduğunu biliyoruz.







O halde LGBT niçin bu durumu "cinsel kimlik" yerine sistematik olarak "tercih", "yönelim" diye sınıflandırıyor?

Benim bu soruya cevabım belli. LGBT küreselcilerin, eşcinselleri politize etmek için oluşturduğu bir operasyon ağı.

Fantezileri bile cinsel kimlik diye meşrulaştırarak, meseleye aklı ermeyen çocukları dahi bu işe alet ederek aileyi ve toplumsal yapıyı zedelemek istiyorlar. Eşcinselleri de araçsallaştırıyorlar.

Öyle bu çetenin eşcinsellerin ne kadarını temsil ettiğini de bilmiyoruz.

Mesela bu ülkenin tanınmış eşcinsellerinden Bülent Ersoy'u ya da rahmetli Zeki Müren'i LGBT'yle yan yana düşünebiliyor musunuz?

Bence LGBT'yle karşı mücadele edenler de bu "tercih" meselesinin üzerinde kafa yormalılar.

Eşcinsellik bir insanın dizi izleyip, sağda solda görüp özenerek yöneleceği bir tercih olmasa gerek.

İnsan sigaraya özenir, içkiye özenir ama dur bir deneyeyim diyerek cinsiyet değiştirmeye kalkmaz.

Küreselcilerin aile ve toplumu hedef alan projesini "eşcinsellikle mücadele" gibi nafile bir perspektifi politikleştirerek engellemek imkansız. Dahası LGBT'nin cinsiyetler üzerinden örgütlenmesine meşruiyet kazandırıyor.

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BİRİ SEYYİD, DİĞERİ EVLADI FATİHAN, YOK MU ARTTIRAN?

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir gördüğünü söylemiş ve kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti.

İmamoğlu da havaya girip camilerde dua ederken videolarını çektirmişti.

Kılıçdaroğlu cephesinden beklenen hamle geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk dün "Seyyit Kemal" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun Peygamberin soyundan geldiğinin anlaşıldığını yazdı.







CHP'li Ensar Öğüt araştırmış öyle söylüyormuş.

Kemal Bey de kabul etmek zorunda kalmış. Aslında etmezmiş. Ama son dönemde iktidar partisinin en yetkili ağızları Kemal Beyin soyunu sopunu sorgular olunca istemem yan cebime koy demiş.

"Sünni bir ailenin çocuğuyum" diyen İmamoğlu'nu, "Kılıçdaroğlu aday olursa Sünniler alınır" diyen İyi Parti yöneticisini ve Kemal Beyin Aleviliğini dile dolayan Ahmet Şık'ı hatırlıyoruz da sözünü ettiğiniz AK Partililer kim Saygı öztürk?

Anlıyorum, görevin zoru yine Öztürk'e düşmüş ama bu kadar da çarpıtma olmaz ki?