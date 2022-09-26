İran isyan günlerinde.

Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 40'ı aştığı söyleniyor.

Prostestoların fitili ateşleyen olayın, "başını örtmediği için gözaltına alınan 22 yaşındaki bir kadının öldürülmesi" olduğu söyleniyor.

Kimileri, ABD'nin batının ateşe benzin dökmesini, Elon Musk'ın göstericilere internet desteği için Starlink'lerini görevlendirmesi hatırlatıp İran'a operasyon çekildiğini anlatıyorlar.

Göstergeler bunlar mı bilmiyorum ama doğrudur...

Eski ABD Başkanları tarafından resmen defalarca tanımlanan ABD derin devletinin İran vb. rejimler sayesinde kendine meşruiyet sağladığını biliyoruz.









Bildiğimiz bir başka nokta ise, CIA'nın bu meşruiyet aygıtlarının kuruluşundaki katkısı. Tıpkı Trump'ın bahsettiği, ABD'nin Suriye'ye çökme bahanesi olarak gösterdiği IŞID'in kuruluşunda Obama'nın katkıları gibi...

Evet, Mollalar, solcuları ve liberalleri kafalayıp katakulliyle iktidarı aldıktan sonra ne zaman ABD'nin dümen suyundan çıkıp kendilerine çalışmaya başladılar tartışılır...

Kesin olansa FETÖvari bir örgütlenme olan ve İran'da iktidarı da benzer yöntemlerle alan iktidardaki çetenin ülkeyi 40 yıldır esir almış durumda olduğu.

Fetövari derken yalnızca ABD derin devletiyle ilişkilerinden ötürü bu söylemiyorum. Başörtüsü zorunluluğuyla sembolleşen rejimin İslamı araçsallaştırması da FETÖ'nün 1980 model bir versiyonu olduğunun işareti.

Mesela rejim, Sözcü'nün dindar yazarı Ayşe Sucu modeli başörtüsü zorunluluğunu "Çok Şeriatçıyız o yüzden" diye izah ediyor... Ama niçin Müslüman'dan saymadıkları Suudiler ya da Taliban kadar olamadıklarını, burkayı, kara çarşafı mecburi tutmadıklarını anlatmıyor.

Özetle örtünmeyi füruat sayan FETÖ'nün Müslümanlıkla ne kadar alakası varsa bunların da öyle.

Çünkü yazılımcıları aynı, yalnızca sürüm farklı.

Biz halk olarak Türkiye'nin Humeynisi olmaya çalışanı ve çetesini bertaraf ettik...

Komşumuz İran halkı da bir gün mutlaka takiye üzerine kurulmuş oligarşik rejimden kurtulacak.

Ama bunu küreselcilerin desteğiyle, haklı direnişlerini istihbarat servislerine meze yaparak, "occupy" araçlarıyla kirleterek başarmayacaklarını akıllarından çıkartmamalılar.

Uyanık olmalılar.

Yoksa 40 yıl önce Şah'dan kurtulalım diye içine düştükleri hatayı tekrar eder, yine yağmurdan kaçarken doluya tutulurlar.