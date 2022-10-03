Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur şöyle yazmış:

"En etkili yöntemin terör eylemleriyle halkı güvenlik kaygısına sevk ederek iktidarın yanında konuşlandırma olduğu açık. Çünkü bu daha önce test edildi. Ayrıca HDP'yi şeytanlaştırarak altılı masada arıza çıkarmak da işin bonusu. Aylardır sınır bölgesi hariç terör eylemlerine girişmeyen PKK, iyi saatte olsunlar birden bire yine intihar eylemlerine geri döndü."

Evet, Cumhuriyet yazarı Mersin'de PKK'nın üstlendiği saldırının ardından kendilerine yöneltilen eleştirileri savuşturmak için muhalefetin ürkekçe dile getirdiği teoriyi biraz açmış.







Özetle "PKK böyle şeyler yapmazdı. Seçimlere giderken AKEPE teşvik etmiş olmalı" diyor.

Böyle iddialı bir ithamın gazetede köşe yazısı diye yayınlanabilmesi için şu basit soruların cevaplanması gerekmez miydi?

Mesela terör saldırısının ardından PKK apar topar devreye girip CHP'ye yapılan eleştirileri bertaraf etmeye uğraşmadı mı? Kemal Bey'e ve partisine haksızlık edildiğini kanıtlamak için çırpınmadılar mı?

Kandil, saldırıyı gerçekleştiren teröristin, CHP'nin daha önce salıverilmesi için rapor hazırladığı kadın olmadığını, onun dağda görevinin başında olduğunu ilan etmedi mi?

Acaba motivasyonlarının sebebi neydi?

Daha da fenası bizzat CHP'nin Genel Başkanı terör örgütünün metnini delil diye ortaya koyup Kandil'i T.C. İçişleri Bakanlığı'na eşitlemeye çalışmadı mı?

PKK'nın açıklamasını, hiç gocunmadan hakkındaki iddialara cevap diye tekrar etmedi mi?

Muhabbetleri ortada.

Cumhuriyet yazarının Kandil'in hangi saikle harekete geçtiğini Kemal Beye sorması gerekmiz mi?

Belli ki derdi Mersin'de olan biteni anlamak değil... Sadece gazetesiyle uyumlu şekilde, CHP'nin ve Kandil'in PKK'nın üstlendiği bir saldırının ardından bile aynı söyleme sarılmalarını, kafa bulandırarak Kemalist okura unutturmaya çalışmak.

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BENİ CİMER'E ŞİKAYET ETTİN Mİ HAKKI BEY?

Geçenlerde gazeteci Hakkı Öcal Twitter'de "5. doz aşımızı olduk elhamdülillah Cemil Barlas ve Melih Altınok ağbilerim sayesinde" diye espiri yapıyordu.

Çok geçmiş olsun da ne yalan söyleyeyim gülemedim hocam. Sıvı dayatmasını ve akla ziyan pandemi yasaklarını savunan, zaman zaman yeni cezalar öneren yazıların daha komikti bence.







Bu arada Hakkı Bey duyduğuma göre beş değil yedi aşılıymışsın. İki doz da Sinovach vurdurmuşsun ama sorulmadan söylemiyormuşsun.

Neden?

Kötü örnek olmamak için mi?

Bir de ortalıkta pandemide benim gibi aşı olmayan gazetecileri Cimer'e şikayet ettiğine dair söylentiler dolaşıyor. Ciddiler mi yoksa senin gibi espri mi yapıyorlar, emin olamıyorum.

Zira Cimer hizmetinin henüz devreye girmediği günlerden birinde Cumhurbaşkanı'na uçaktaki sigara içen gazetecileri şikayet ettiğini hatırlıyorum. O zaman durumu "ulusal güvenlik hassasiyetinle" izah etmiştin.

Sıvı olmayanları da topluma tehdit diye gördüğünü bildiğim için şimdi de neden olmasın diye düşünüyorum?