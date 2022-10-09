Kemal Kılıçdaroğlu'nun göstermelik başörtüsü çıkışına bile tahammül edemiyorlar.

CHP'li gazetecilerin isyanının ardından dün de partinin arka bahçesindeki Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Başkanı "Yok mütedeyyin insanları kırmayalım, yok bilmem ne... Sen türbana özgürlük için yasa masa çıkartamazsın. Çıkart da görelim" diye Kılıçdaroğlu'na ayar veriyordu.

Öyle asabiler ki, "Erdoğan karşısından terliği koysalar oy veririz" diyerek destekledikleri Kılıçdaroğlu'nu bile gömmekten çekinmiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi örgütlerinin yıllardır talep ettikleri bir takım haklarla ilgili açıkladığı reform paketi karşısındaki tavırları da farklı değil.







İlk kez bir Cumhurbaşkanı, Alevilerin yüzyıllık Cumhuriyet tarihi boyunca mağdur olduğu inkarcı politikaları resmi olarak reddediyor... Alevilik müessesesini resmi kurum olarak devletin kayıtlarına geçiriyor.

Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt " Yüzyıllık cumhuriyet tarihinin Aleviler açısından en önemli gelişmesi bence budur" diyor...

Bizimkiler bildiğiniz gibi...

Reforma "eksik" deseler, "şunlar şunlar da olsun" diye ekleseler anlayağız. CHP yandaşı gazetelerin bu reformu yok saymaları falan da şaşırtıcı değil.

Ama "İstemezük, devlet Cemevi mi yaparmış, kadro dağıtarak dedelere rüşvet mi veriyorsunuz, reddediyoruz" türünden çıkışların izahı nedir arkadaş?

Varoluş sebepleriniz ortadan kalkar diye mi ödünüz kopuyor?

Mağduriyetlerini sömürdüğünüz, asalak gibi sırtlarına yapıştığınız Alevilerden geçinemeyeceksiniz diye mi hopluyorsunuz?

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CHP'Lİ DOKTOR DÖVERSE...

Türk Tabipler Birliği hekimlerin en etkin örgütü.

Ama bir meslek örgütünden ziyade politikayla ilgileniyor.

PKK'nın katlettiği doktorlar bu arkadaşların ilgi alanlarına girmiyor. Bu cinayetlere dair bugüne değin tek bir kınama yayınladıkları görülmedi. Ama PKK'ya yapılan operasyonları "Savaş halk sağlığı sorunudur" diye protesto etmeyi ihmal etmiyorlar.

TTB Başkanının resmini sokakta millete gösterseniz "HDP'nin eş genel başkanı değil mi bu" derler.







Dillerine doladıkların halkın haklarına dair ne düşündüklerini de pandemi sürecinde gördük işte.

Sıvı dayatmasından sokağa çıkma yasağına, açık havada maske zorunluluğundan, kapatmalara kadar tek bir faşizan uygulamaya bile ses etmediler. Dahası küresel ilaç kartellerinin hesabına yasak çığırtkanlığı yaptılar.

Bakın, Türkiye Bayındır Hastanesinde yaşlı yatalak hastalara psikolojik işkence yapıp Tiktok videosu çeken sağlık personeliyle ilgili ayakta. Ama TTB ölü taklidi yapıyor.

Sanmayın ki havaya bakarak ıslık çalmaları sağlık personelini korumak, yıpratmamak için...

Mesele hastanenin CHP'lilere ait olması.

Dertleri hekimler olsa, dün sosyal medyada Hakkari'de başhekim yardımcısını döverken izlediğimiz maganda, CHP İlçe Başkanı diye içeri doğru yutkunmazlardı değil mi?