AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" ve TOGG programlarının davetli listesini geniş tutması, CHP'nin "bağımsız gazeteci" pozlarındaki medya aparatlarını fena açığa düşürdü.

Meselemiz davete gidilip gidilmemesi değil.

İsteyen gider istemeyen gitmez. Tercihleri kendilerini ilgilendirir.







Nitekim aldığı davet karşısında medeni davranan, bireysel tercihini magazin konusu yapmayacak kadar görgü sahibi CHP'li gazeteciler de var.

Afişe olanlar, rakibinden gelen daveti geri çevirmesi garip olmayan liderleri Kılıçdaroğlu'na bile partizanlıkta tur bindirenler. Militanca bir jargonla "Orada olmayacağız, olamayız" diye slogan atanlar... "Gideni sileriz, mahalleden aforoz ederiz" diye arkadaşlarını tehdit edenler.

Ekranlardan açıkça oy istediklerine de şahit olmuştuk ama sonuçta parti trolü oldukları kendi imzalarıyla tescillendi...

Pozisyonlarını, yakındıkları kutuplaşmaya borçlu olduklarını itiraf ettiler...

Milletvekili gibi destekledikleri partilerinin iktidarında CHP'li olmayan gazetecilere nasıl bir akreditasyon uygulayacaklarının ipuçlarını vermiş oldular...

Tek kelimeyle, döküldüler.

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FOX'UN KÜÇÜK ENİŞTESİ!

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin bir videosunu izledim.

Sunucu, maden faciası dolayısıyla kentteki Edip Akbayram konserini iptal ettiklerini açıklayan Zonguldak Valisi'ne "Kim bu yaaa..." diye bağırıyor. Arada da rejideki arkadaşlarına "Adını söyleyin bana..."şeklinde ürkek fırçalar atıyor. Elindeki kâğıtları fırlatıyor falan.

İlk değil. Bu arkadaş gündemden düşünce patlatıyor bir histeri krizi.







Ama olmuyor.

Daha önce, gündüz kadın kuşaklarının yıldızı Caner gibi canlı yayında su bardağı parçaladığında da söylemiştim...

Pasif agresif patlamaları ister istemez "Tutmayın küçük enişteyi" repliğini akıllara getiriyor.

Tepeli'nin cinnet halleri o kadar zorlama ki, insan Fatih Portakal'ı bile arıyor.

Vallahi...

O kadar laf etmişimdir ama Sezar'ın hakkı Sezar'a...

Hiç olmazsa Washington Portakalı'nın kendine has mayhoşluğun bir samimiyeti vardı.

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SOKAKTA TAYT GİYİLEMEMESİ ANAYASAL GÜVENCE ALTINA ALINSIN ARTIK

Nükhet Duru katıldığı bir defilede, "Bu tayt olayına bir 'Dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz" demiş.

Bir erkek söylese ensesinde boza pişirirlerdi, Nükhet Hanım sağ olsun.







Gerçi ona da laf eden var.

Zira biliyorsunuz artık moda akımları bile "korumalı kategori".

Eleştirilerinizin, esprilerinizin nefret söylemi ve ayrımcılık diye yaftalanması işten bile değil.

Bu sıkıcı sığlığa teslim olmamak lazım.

Oyumu meseleyi Meclis gündemine getirecek siyasiye düşünmeden veririm.

Net.