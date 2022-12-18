İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane'deki mağduriyet gecesinde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ablalık etmesi, ikilinin beraberce otobüsün üzerine çıkması falan, artık gizleme gereği bile duyulmayan bir ara ittifakın göstergeleri.

Peki böyle cüretkâr bir hamlenin sonuçları ne oldu, ne olur?

Kasım başında bu köşede adaylık için hareketlendiğini yazdığım İmamoğlu, İyi Parti'nin desteğini amasız arkasına aldı...

Akşener de CHP'deki İmamoğlu tabanına, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünen seçmene liderlik edebileceğini göstererek kancayı atmış oldu.









Ortaya çıkan bu fotoğrafı değerlendiren İyi Partili Aytun Çıray bile Kılıçdaroğlu'nun yokluğunda Akşener'in oynadığı rolün kendilerine yaradığını açıkça ifade ediyor. "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu" demekten çekinmiyor.

Ne var ki hepimiz muhalefetteki bilek güreşini kim kazanırsa kazansın HDP'nin desteğinin altın değerinde olduğunu biliyoruz. Matematik de ortada. Ancak HDP seçmeninin yekpare desteğini arkalarını alırlarsa Erdoğan karşısında bir iddiaları olabilir.

Ne var ki HDP çevresi, İstanbul seçimini kazanmasını sağladıkları Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de İyi Parti'yi yanına alıp kendilerini yok saymasını ürkütücü bir pragmatizm olarak değerlendiriyor. 90'ları akla getiren Akşener'e ve partisine yaklaşımlarında da bir değişiklik yok.

Akşener'in merkezinde olduğu bu gelişmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en sıcak bakan parti olan HDP'nin tavrını kemikleştirdiği kesin. Partinin, Kemal Bey dışında bir adayın önlerine konulması halinde kendi adayıyla (Gültan Kışanak olduğu iddia ediliyor) seçimlere girme kararında olduğu da yazılıp çizilmeye başlandı.

İmamoğlu güle oynaya Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmuş gibi görünüyor.

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ERDOĞAN 'EN İYİNİZ KİMSE O GELSİN' DİYOR!

Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yargının İmamoğlu hakkında verdiği kararla ilgili yorumunu bekliyordu.

Cumhurbaşkanı, Mardin'deki konuşmasında meselenin kendisiyle değil altılı masadaki ayak oyunlarıyla ilgili olduğunu söyledi.







"Ali Veli fark etmez. Yeter ki çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesareti göstersinler. Biz de sahada kiminle kapışacağız bilelim" diye kestirip attı.

Daha ne desin?

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UĞUR BEY DUYUYOR MUSUNUZ MÜŞTERİNİZ ECE HANIM NE SÖYLÜYOR?

Şarkıcı Ece Seçkin, Prof. Dr. Uğur Şahin'in "3 doz yeterli değil" sözlerini Twitter hesabından yayınlayıp altına şunları yazdı:

"Bir daha yemeyiz o yalanları. 2. doz Kovid aşısından sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için de vicdan azabı çekiyorum. Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim."







Ece Hanım tek örnek değil. Bugüne kadar bana bile yüzlerce benzer mesaj geldi.

Merak ediyorum Uğur Bey, bu yoğun müşteri şikâyetlerini hiç mi umursamıyorsunuz?

Yoksa "Deli bunlar" mı diye düşünüyorsunuz?

Cevabınızın "Elbette hayır" olduğunu tahmin edebiliyorum. O halde yan etkilerle ilgili bilimsel çalışmalarınızı kamuoyuyla paylaşır mısınız? Devlet sırrı değil ya!

Bir bilim adamı olarak bu basit talep size çok şaşırtıcı gelmiyor olmalı.