Kemal Kılıçdaroğu, 2019 yılında NTV'ye verdiği röportajda "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu yanıtlıyor:

"Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olursa velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek bağımsız ve tarafsızım diye? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine tarih huzurunda ve büyük Türk milletinin önünde diyeceğim ki tarafsız davranacağım. E o zaman demezler mi tarafsızsan sen falan partinin üyesisin. Ya bunun akılla mantıkla bağdaşır yanı var mı? Namus ve şeref kavramı bu topraklar için, hepimiz için çok değerlidir. (Namus ve şerefi kastediyor) Bu kadar ucuzladığını emin olun anlamakta güçlük çekiyorum."







Aynı Kılıçdaroğlu bildiğiniz üzere şimdi "Cumhurbaşkanı adayıyım" diyor.

Kafamız karışıyor Kemal Bey...

Namus ve şeref kavramlarına yaklaşımınız kökten mi değişti?

Ya da yerinize aday gösterip tasfiye ettiğiniz Muharrem İnce'yi iteklemek için popülizm mi yapıyordunuz?

Yoksa sadece aklınıza geldi ve söyleyiverdiniz mi?

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EY YÜKSELEN YENİ NESİL...

Modern zamanların tehcirine talip olan Ümit Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" demiş.

Sokakta çocuklar önünü kesip "Sizi çok seviyoruz" diyorlarmış. Sosyal medyadan takip ettikleri Özdağ'ı ailelerine anlatıyorlarmış.

Herkes kafa buluyor ama bence Ümit Bey hedef kitlesini doğru belirlemiş.







Sosyal medyada, Youtube'da çocuklar tarafından izlenen, beğenilen videolara, içeriklere, muhabbetlere şöyle bir göz atarsanız bana hak vereceksiniz.

Bencillik, yakınma, düşman arama, ırkçılık, faşizm fazlasıyla prim yapıyor.

Haldır haldır bir kuşak geliyor...

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TİŞÖRT FALAN DA BİR YERE KADAR

Zelenski geçen gün Beyaz Saray'daydı.

Ve evet yine üzerinde tişört vardı.

Gazetelerdeki yorumlara bakılırsa, başlarda Zelenski'nin savaş koşullarına bağlayıp sempatik bulanlar bile yapmacıklığı hissetmiş görünüyorlar.

"45 milyar dileneceğin yere adam gibi giyin de gel" diyenleri mi ararsınız, Zelenski'yi striptiz kulübü işleten eşofmanlı Rus mafyasına benzetenleri mi?







Ama hiçbirisi "Zelenski Batılı bir o... çocuğu, ona her şeye izin veriyorlar" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova kadar ağır değildi.

Kuşkusuz bir anlık sinirle ağızdan çıkacak sözler değil bunlar. Kremlin'in Zelenski'ye bakışının Zaharova süzgecinden geçmiş en diplomatik ifadesi. Gerisini siz düşünün.

Zelenski'yi ABD'ye götürerek savaşın devamından yana "oynayanlar" bence istedikleri aksiyonu aldılar.