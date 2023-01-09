Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ geçenlerde "Ak Parti gider Altılı Masa gelirse FETÖ de geri döner" demişti.

Özdağ FETÖ'yle iltisaklı isimlerin yönetimde olduğunu söyleyerek kurucularından olduğu İyi Parti'den istifa etmiş bir siyasetçi. O cenahı çok iyi tanıyor.

Bu son derece ciddi ithamlara şimdiye kadar bir cevap verebilen çıkmadı. Ne var ki İyi partiden Özdağ'ın iddialarını anlamamıza yarayacak nitelikte açıklamalar geliyor.

15 Temmuz'da Akşener'in köprüyü gören evinde oldukları söyleyen İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin o geceye dair anlattıkları örneğin... Noktasına virgülüne ve mantık hatalarına dokunmadan aktarıyorum:







"Bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı."

Evet, Akşener ve kurmayları o gece FETÖ'cülerin darbeyi başarma ihtimaline karşı pozisyon almışlar.

Demokrasiye ve sivil siyasete karşı bu açık taarruz karşısında yumuşat Allah yumuşatıp Fetullah'ı küstürmemek için kıvranmışlar.

Hani sağlam yatırımcılar birikimlerini birazını TL'ye, birazını dolara, biraz altına, biraz hisseye bölüştürüp sepet yapanlar ya... Meral Hanım da CIA aparatlarının başarma ihtimaline karşı tedbirini almış, siyasi sepet yapmış işte.

Demek ki o ana kadar bile FETÖ'nün ele geçirdiği bir Türkiye'de yaşama şansı bulacağını düşünüyormuş.

E tabii her şey karşılıklı... Ya da kalp kalbe karşı mı demeliyiz.

Baksanıza Adem Yavuz Arslan hala "2023'te memlekete dönebilir miyiz" diye twit atıyor.

Sizce firari FETÖ'cünün gönlünden geçen siyasi sepette İyi Parti önlerde midir arkalarda mı?

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KÜÇÜK İŞLERİ BIRAK ADAY OL MUSK!



ABD basınında Tesla hisselerinin düşmesiyle ilgili yapılan analizlerin hepsi özetle aynı şeyi söylüyor...

Musk'ın Trump'la aynı siyasi düzlemde tavır alması satışları geriletmiş.

Propagandadan hallice röportajlar saygın demokrat gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor:







"Bir yazılım CEO'su olan John Byrne Musk Twitter'da sağcı görüşleri yayınlaması ve Anthony Fauci'ye saldırması bardağı taşıran son damla oldu. Byrne, 2022'nin sonlarında arabasını elektrikli bir Audi ile takas etti. Byrne, 'Artık onlar için bir marka elçisi olmak istemiyorum' dedi."

Baskıya, dayatmacı kafaya, tek tipçiliğe bakar mısınız?

Sanki Cumhuriyetçi olmak, daha doğrusu demokrat olmamak suç...

Musk bu ablukayı dağıtmak için altın bir vuruş yapmalı. Mesela 2024'te başkanlığa adaylığını koymalı. Bence el attığı her alanda olduğu gibi ABD siyasetindeki sınırlayıcı bariyerleri sallar ve dengeleri değiştirir.

Zekası, gücü, yaşı, cesareti müsait.